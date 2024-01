Piqué annuncia il suo ritorno nel mondo del calcio: “Mi manca molto, ma non farò il giocatore” Gerard Piqué annuncia il suo clamoroso ritorno nel mondo del calcio a due anni di distanza dal suo ritiro. L’ex difensore del Barcellona con un tweet chiarisce: “Torno per fare l’allenatore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Gerard Piqué continua a sorprendere tutti. Dopo il ritiro dal calcio giocato all'età di 35 anni, dopo 36 trofei vinti, di cui 31 conquistati solo con il Barcellona ha dato il via a una sua nuova vita. Imprenditore, dopo aver fondato la società d'investimenti Kosmos Global Holding, che opera anche nel campo degli e-sports, è poi divenuto presidente della FC Andorra, militante in Segunda División spagnola, di cui già aveva acquisito le quote nel dicembre 2018. Di recente è stato anche fondatore del della Kings League, un torneo di calcio a 7 di gran successo in Spagna.

A distanza di due anni, in cui c'è stata anche la fine del suo legame con la cantante Shakira, Piqué ha fatto un annuncio sul suo account Twitter svelando il suo ritorno al mondo del calcio. Una nota di poche righe per spiegare di voler tornare a far parte di quell'universo che è stato parte integrante della sua vita passata, presente e anche futura. "Mi manca molto" ha scritto il giocatore che però ha specificato di non voler tornare a giocare ma ha specificato il suo nuovo ruolo: "Torno per fare l'allenatore".

"È un nuovo anno e dopo aver riflettuto attentamente ho deciso di tornare al calcio. Mi manca molto – ha annunciato Piqué all'interno del suo tweet – Questa volta non sarà da giocatore. Sarà come allenatore. Condividerò maggiori dettagli alla fine della settimana". Grande attesa dunque per capire cosa ha in mente l'ex difensore del Barcellona che è sicuramente tra i giocatori più vincenti al mondo negli ultimi anni. Fino a questo momento non c'erano sentori che l'ex campione del mondo con la Spagna potesse pensare a una carriera da allenatore.

Ora però l'annuncio che spiazza un po' tutti. Piqué aveva infatti incentrato gran parte della sua vita sugli investimenti venendo definito un'autentica macchina da soli in grado anche di organizzare per alcuni anni la Coppa Davis di tennis prima che la Federazione Internazionale comunicasse l'interruzione la collaborazione con la Kosmos Global Holding. C'è chi già immagina un ingresso nelle giovanili del Barcellona per cercare di dare un ulteriore contributo alla spettacolare cantera dei blagurana pronta a sfornare sempre più talenti da consegnare a Xavi.