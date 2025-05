video suggerito

Pioli vicino all'esonero con l'Al-Nassr, in Arabia sono sicuri: può tornare subito in Serie A Stefano Pioli sempre più vicino all'esonero con l'Al-Nassr, in Arabia Saudita sono sicuri: l'ex allenatore del Milan può tornare subito in Serie A.

A cura di Vito Lamorte

Stefano Pioli è vicinissimo all'esonero con l'Al-Nassr, in Arabia Saudita sono sicuri dopo l'eliminazione da parte della squadra di Cristiano Ronaldo dalla Champions League asiatica: una brutta ‘botta' che i vertici del club non hanno apprezzato e il tecnico italiano non gode più della fiducia di qualche mese fa.

Per l'ex allenatore di Milan, Inter e Lazio potrebbero spalancarsi subito le porte della Serie A, perché diversi indiscrezioni lo accostano a più di una panchina

Pioli vicino all'esonero con l'Al-Nassr: può tornare subito in Serie A

L'eliminazione in semifinale della Champions asiatica, con la sconfitta per 2-3 contro i giapponesi del Kawasaki Frontale, ha destato grande sconcerto nell'ambiente dell'Al-Nassr e ora la panchina di Pioli traballa in maniera importante. In base a quanto riportato dai media sauditi, l'allenatore di Parma sarebbe a rischio esonero dopo che nelle scorse settimane si era intuito che il tecnico italiano non sarebbe stato confermato alla guida dell’Al-Nassr anche per la prossima stagione. L’addio si consumerà, ora o a giugno.

Pioli è diventato obiettivo di tifosi e media, che chiedono l’esonero e l'ultimo episodio verificatosi in conferenza stampa fa capire anche che tipo di clima si respira: il tecnico è stato preso in giro da un giornalista arabo che gli ha urlato "Aeroporto, aeroporto" dopo la sconfitta in semifinale.

Su Pioli, però, circolano voci incessanti di un pronto rientro in Serie A per la prossima stagione: all'ex allenatore del Milan in questa stagione avevano pensato prima la Roma, che aveva contattato Pioli dopo l'esonero di De Rossi che arrivò negli stessi giorni della sua partenza per l’Arabia; e anche la Juventus, con Giuntoli che aveva sondato il terreno prima dell'esonero di Thiago Motta per capire se avesse intenzione di guidare il club fino alla fine della stagione.

Se la pista bianconera sembra essersi raffreddata, quella giallorossa potrebbe essere ancora in piedi. In queste settimane le squadre si stanno muovendo per iniziare a programmare la prossima stagione e non bisogna escludere nulla.