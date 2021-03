"Noi dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi, dobbiamo vincere più partite possibile e giocare il nostro calcio. Siamo soddisfatti della partita di Roma. È il momento decisivo della stagione, restiamo concentrati e cerchiamo di ottenere il massimo. Poi vedremo in che posizione saremo". Stefano Pioli non nasconde le chance Scudetto del Milan e nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Udinese ha affrontato diversi temi caldi. Sugli infortuni di Ibrahimovic e Calhanoglu e alla domanda sulla possibile assenza di leadership in campo il tecnico rossonero ha affermato: "Zlatan è il nostro campione, ma il leader deve essere il nostro gioco come abbiamo dimostrato domenica scorsa. Se giochi così, possiamo fare bene anche senza Ibrahimovic e Calhanoglu. Abbiamo tanti giocatori che possono trovare la giocata vincente”. Rebic sta bene e sarà a disposizione.

Sulle condizioni attuali e i tempi di recupero di Mandzukic e Bennacer c'è cautela: "Stanno procedendo nel lavoro individuale. Per tutta questa settimana lavorano a parte. Mi auguro che la settimana ci siano delle novità importanti e che possano essere a disposizione".

In merito all'Udinese e sul fatto che i rossoneri hanno fa meglio fuori che in casa Pioli ha detto: "I numeri parlano chiaro, purtroppo senza tifosi giocare in casa o fuori non è così determinante. Ci sono sempre più vittorie fuori casa rispetto al campionato scorso, chiaramente giocare nel proprio stadio può darti dei vantaggi. Domani sarà una gara importante, l'Udinese è una squadra organizzata che all'andata ci hanno messo in difficoltà, servirà una prestazione importante".

Sull'esclusione di capitan Romagnoli di domenica Pioli ha ribadito che dietro questa scelta c'è solo la volontà di mettere un calciatore in forma:"Solo voi parlate di bocciature, per me sono semplici scelte. Io ho parlato con lui. Non sempre si possono avere le stesse idee, ma l'importante è il rispetto".

Sulla presenza di Ibrahimovic a Sanremo : "Ibra è un'arma in più, ma il fatto che la squadra abbia fatto bene anche senza di lui significa che abbiamo delle qualità. Stasera guarderò Juventus-Spezia. Ibra l'ho sentito. Purtroppo Sanremo finisce troppo tardi per me".