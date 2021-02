Due sconfitte in campionato e un pareggio (che aveva lasciato l'amaro in bocca) in Europa League. Il Milan vuole riscattarsi, giovedì affronta la Stella Rossa a San Siro nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale. Alla vigilia, però, Pioli ha dovuto affrontare in conferenza stampa anche un paio di domande sulla partecipazione al Festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic. Secondo il tecnico Ibra reggerà il tour de force e anzi tutta questa pressione lo aiuterà:

Per quanto riguarda Ibra ci parlo tutti i giorni, col club abbiamo messo in piedi il programma per la prossima settimana. Salterà un paio di allenamenti in settimana, ma sarà a disposizione per le due gare e se c'è un campione che può reggere questa pressione è lui. Anzi, lui da questa pressione ne trae solo benefici.

Milan – Stella Rossa

L'occasione di reagire al netto ko del derby il Milan ce l'ha in Europa League, dove parte con un piccolo margine sulla Stella Rossa, in virtù del 2-2 dell'andata ottenuto a Belgrado:

Vogliamo reagire, ma non ci demoralizziamo per due partite storte. Il gruppo sta bene e vogliamo andare avanti in Europa. Per farlo dobbiamo ritrovare qualità, intensità e ritmo. Quello in Europa League è stato un percorso complicato e ricco di difficoltà che siamo stati bravi a superare. Il prossimo ostacolo è la Stella Rossa, abbiamo un piccolo vantaggio ma per passare il turno servirà una prestazione di alta qualità.

Pioli si aspetta tanto dalla sua squadra che dopo aver sfidato la Stella Rossa se la vedrà con la Roma in una partita importantissima con punti pesanti per la zona Champions. Il tecnico pretende che la sua squadra giochi con un ritmo e un'intensità maggiore: