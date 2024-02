Pioli non ha dubbi sul risultato che vorrebbe da Inter-Juve: “Tifo il pareggio domani? Sì” Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in rimonta del Milan in casa del Frosinone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

"Tifo il pareggio domani? Sì. Sarà una grande partita. Stanno dominando il campionato. Giocano un calcio abbastanza simile. Sulla carta potrebbe essere molto equilibrata". Così Stefano Pioli ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in rimonta del Milan in casa del Frosinone in merito alla sfida tra Inter e Juventus, visto che il Diavolo ora è a -4 dai bianconeri.

Anche oggi i rossoneri devono dire grazie a Luka Jovic, che ha segnato la rete decisiva e ha regalato tre punti fondamentali alla sua squadra: "Jovic sempre decisivo. Sfrutta il minutaggio per aiutare la squadra. Credo tantissimo nelle sue qualità. Lo sprono. Ma non stato solo merito suo. Ancora una volta la reazione caratteriale e la voglia ci ha permesso di vincere una partita delicata. La squadra ci crede, sta giocando. Ma deve ancora fare meglio. Ci avevamo creduto anche col Bologna ma non ci siamo riusciti. Nel nuovo anno siamo vicini a Inter e Juve e dobbiamo provare a migliorare".

Altra grande partita di Olivier Giroud, che ha segnato e firmato un assist. L'elogio di Pioli al suo centravanti: "Ha qualità tecnico e morali. Ci dà tanto. Stasera abbiamo sfruttato bene gli uno contro uno sugli esterni. Dovevamo riempire di più l'area e con i due attaccanti ci siamo riusciti meglio".

Capitolo difesa. Il Milan ha incassato altri due gol ed è la nota stonata della serata: “Sul secondo gol incassato non siamo stati attenti come avremmo dovuto. Credo anche che il Frosinone nel secondo tempo non abbia concluso molto verso la nostra porta. Non è una situazione per dire che non stiamo lavorando bene nella fase difensiva, ma è chiaro che si può sempre migliorare".

Nei giorni scorsi il futuro di Pioli sulla panchina del Milan è stato messo in dubbio perché al suo posto dovrebbe arrivare Antonio Conte: "Il futuro? Le mie emozioni non devono interessare a nessuno. Non è jun problema se mi annoio. Siamo tutti concentrati sul presente, che ti prepara sul futuro. E poi c'è un club che a fine anno valuta il lavoro e deciderà".