Pioli abbandona l’intervista durante la moviola del gol annullato: “Dai su, ma come si fa!” Stefano Pioli scatta davanti ai replay sul gol di Bennacer e abbandona l’intervista in diretta, indispettito: “Guardate la reazione di Handanovic, non fa nulla, basterebbe quello…”

A cura di Alessio Pediglieri

Stefano Pioli non ci sta: nell'immediato post gara rivedendo l'azione incriminata sul gol di Bennacer che il VAR ha tolto, il tecnico rossonero ha perso la sua proverbiale pazienza: "Ma dai, ma su, ma come si fa…" ha reagito al terzo replay che evidenziava la posizione di Kalulu ininfluente. "Avete visto la reazione di Handanovic? Non fa nulla… basta quello" è sbottato ai microfoni di Mediaset. Per poi andarsene indispettito.

A nulla è servita la buona prestazione della squadra che ha perso malissimo il derby ma che esce comunque a testa alta. Un 3-0 pesantissimo, forse troppo per come ha gestito il derby la squadra rossonera penalizzata da una serie di episodi che lo stesso Pioli riassume magistralmente: "L'Inter ha segnato nei momenti giusti, noi siamo stati penalizzati dagli episodi. Potevamo accorciare, poi è andata così". E proprio sull'azione decisa dal VAR esplode tutta la stizza del tecnico rossonero.

"Pioli vuole rivedere le immagini del tiro di Bennacer" dice il giornalista in collegamento "No, non è vero" interrompe Pioli "me l'hai chiesto tu, diciamo le cose per bene perché poi sembra che…". Un fastidio iniziale che piano piano monta ed esplode di fronte ai continui replay che evidenziano l'azione incriminata. Prima di fronte, poi dall'alto, quindi da dietro, riprendendo la prospettiva di Handanovic che è il sorvegliato speciale di Pioli che evidenzia proprio il comportamento del portiere dell'Inter: "Basta guardare cosa fa Handanovic, non accenna ad un segno di protesta….".

Un infastidito Pioli rivede i momenti decisivi sul gol annullato a Bennacer

Poi di fronte all'ennesimo frame che sembra dargli ragione, toglie l'auricolare e abbandona la diretta. Frustrato e infelice, consapevole che quella decisione quantomeno avrebbe potuto fare scrivere un finale differente. Così, resta aperto il dibattito in studio e sui social che sta spaccando l'Italia rossonerazzurra del pallone. Ma l'esito è oramai scritto: al Milan non resta che la buona prestazione e giocarsi tutte le carte in campionato dove questa volta tocca all'Inter dovere rincorrere.