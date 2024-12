Pier Silvio Berlusconi cerca nuovi azionisti per il Monza: “Noi facciamo un altro mestiere”

video suggerito

La sconfitta per 2-1 in casa contro l'Udinese ha ulteriormente peggiorato la classifica del Monza allenato da Alessandro Nesta che ora staziona in penultima posizione a soli 10 punti dopo 15 giornate. Le squadre nelle zone basse della classifica sono ancora tanto vicine e il campionato è lungo. Presto per parlare di crisi, ma sicuramente i brianzoli non riescono a ingranare la marcia dopo le ultime esaltanti stagioni in massima serie. E se la partita per non retrocedere va avanti spedita, prosegue anche la vicenda che riguarda il futuro societario del Monza.

Il club brianzolo, ancora targato Fininvest, sembrava essere arrivato a un passo dalla cessione delle quote di maggioranza al fondo Orienta Capital Partners. Fininvest sarebbe rimasto come socio di minoranza e Adriano Galliani sempre al centro del progetto sportivo. Ma da marzo scorso ad oggi, la fumata bianca non è ancora arrivata. A fare chiarezza ci ha pensato lo stesso Pier Silvio Berlusconi, ad di Mfe-Mediaset, che durante un incontro con la stampa negli studi di Cologno Monzese ha spiegato qual è la sua idea per il futuro del Monza.

"Vogliamo trovare qualcuno che faccia crescere il Monza come noi vorremmo – ha spiegato Berlusconi -. Noi facciamo un altro mestiere e il calcio è ormai un mondo folle e il mercato è folle. Per il resto, non ho molto altro da aggiungere". Un chiarimento doveroso proprio per via delle voci che hanno visto il Monza molto vicino alla cessione al fondo Orienta Capital Partners. A luglio di questo affare ne aveva parlato lo stesso Berlusconi in un intervento: "Sono arrivati a un certo punto della negoziazione, poi le parti si sono fermate".

Il calendario del Monza per la lotta salvezza: dicembre sarà fondamentale per Nesta

Da capire dunque quale sarà il futuro del club che nel frattempo si gioca chance importanti di salvezza nel prossimo scontro diretto contro il Lecce al Via del Mare. Una partita fondamentale soprattutto per la panchina di Alessandro Nesta che sembra essere sempre più in bilico dopo gli ultimi risultati. Fare risultato in Salento di fatto vorrebbe dire raddrizzare la classifica di Serie A e soprattutto rosicchiare punti a una diretta concorrente per la permanenza in Serie A. Nel mezzo ci sarà poi la Juve da calendario e successivamente Parma e Cagliari: due tappe fondamentali.