Il Monza sta cedendo le sue quote di maggioranza al fondo Orienta: Galliani manterrà un ruolo centrale Il Monza procede spedito verso la cessione delle quote di maggioranza al fondo di investimento Orienta Capital Partners. Fininvest della famiglia Berlusconi rimarrebbe come socio di minoranza. Galliani manterrà un ruolo centrale e operativo nel club.

A cura di Fabrizio Rinelli

Vanno avanti spediti i dialoghi del Monza con il fondo di investimento Orienta Capital Partners per la cessione della maggioranza del club brianzolo. Il ribaltone societario vedrebbe Fininvest della famiglia Berlusconi rimanere con quota di minoranza mentre Adriano Galliani continuerebbe a mantenere un ruolo centrale e operativo all'interno del club. La chiusura dell'affare dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, probabilmente a campionato in corso. Il fondo con sede a Forlì e Milano dovrebbe condurre l’operazione tramite un vendor loan.

Fininvest in questo momento non è intenzionato a cedere il 100% delle quote, ma solo un 60% inizialmente. La società, specializzata in investimenti in piccole medio-imprese intersettoriali si prenderebbe dunque una quota di maggioranza consistente per andare poi verso l’acquisizione totale del restante pacchetto societario. Nel rispetto delle volontà di Silvio Berlusconi, che apprezzava tantissimo il Monza, Galliani rimarrà al suo posto proprio continuare a dare esperienza e passione all'interno della squadra negli anni a venire.

Il Monza è cresciuto sotto tutti i punti di vista in questi ultimi anni grazie agli investimenti della famiglia Berlusconi.

Ciò che è accaduto negli ultimi anni al Monza ha attirato l'attenzione di diversi investitori sia arabi che americani. La squadra allenata prima da Stroppa e poi raccolta da Raffaele Pallaino, ha raggiunto lo scorso anno la salvezza con 6 giornate d’anticipo al primo anno in Serie A. Attualmente invece è al decimo posto in classifica e con una rosa che sembra aver già ampiamente rispettato gli obiettivi societari. Importanti nella crescita della rosa e della società in generale, gli investimenti fatti proprio dopo l'arrivo di Berlusconi.

Operazioni da ben 30 milioni investiti in stadio e centro sportivo, senza dimenticare le partnership di alto livello siglate anche di recente, che hanno reso noto il club a livello mondiale. L'impronta italiana però a questo punto dovrebbe continuare e anche per questo Orienta sembra essere adatto per dare seguito al successo del Monza. La trattativa va avanti a gonfie vele facilitata anche dal bilancio perfetto del club brianzolo. La sensazione è che sarà un passaggio graduale che porterà Fininvest a uscire dal Monza nei prossimi anni.