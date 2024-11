Piccoli rovina l’esordio di Vieira al Genoa: il Cagliari conquista il pareggio nei minuti finali

video suggerito

Ci è mancato poco per bagnare l'esordio su una panchina di Serie A con una vittoria importante. Il Genoa di Patrick Vierira è beffato a tre minuti dalla fine con la legge più dura del calcio, il gol dell'ex: con un rigore Piccoli sigilla la partita sul 2-2, non esulta ma fa uno sgambetto importante alla sua vecchia squadra che sognava di riprendersi grazie al nuovo allenatore.

La rimonta del Genoa

C'è tanta curiosità attorno alla figura di Vieria, ex allenatore di Crystal Palace e Nizza. Rapporto con Balotelli a parte, i tifosi del Genoa si aspettano da lui un cambiamento radicale per fare un balzo in avanti e non stazionare più nelle zone basse della classifica dove lottare per la retrocessione. L'inizio però è stato piuttosto preoccupante con il Cagliari che dopo 8 minuti sfrutta un calcio di rigore per passare in vantaggio con Marin.

Ma il Grifone trova immediatamente il coraggio di reagire e di portare avanti una grande rimonta: all'11' Frendrup segna con un bellissimo tiro al volo, approfittando di una disattenzione difensiva degli avversari, e rende ancora più vivace la partita che vede tante occasioni da parte delle due squadre. Anche il Cagliari è vivo, soprattutto all'inizio del secondo tempo dove sfiora il nuovo vantaggio con Gaetano, ma è ancora il Genoa a segnare al 60′ con Miretti che dialoga bene con Thorsby e segna il gol della rimonta.

La beffa del Cagliari nel finale

La rimonta fa sorridere il Genoa che nel frattempo cerca altre occasioni per aumentare il sui vantaggio e mettere al sicuro i tre punti in una partita che è a tutti gli effetti uno scontro diretto. Ma la sfortuna è dietro l'angolo e colpisce quando tutto sembrava ormai finito. A tre minuti dalla fine Piccoli viene atterrato in area e regala un rigore ai sardi: dal dischetto va proprio l'ex genoano che non sbaglia, non e esulta per rispetto del pubblico. È una boccata di ossigeno per il Cagliari che fa un passo in avanti in classifica e che si diverte a rovinare l'esordio italiano di Vieira nel suo stadio.