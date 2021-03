Lo Spezia esulta, al Cagliari non basta l'orgoglio. Le firme di Piccoli e Maggiore sulla vittoria per 2-1 dei bianconeri sui sardi nel terzo anticipo della 28a giornata della Serie A. Punti importanti nella lotta salvezza per i bianconeri di Vincenzo Italiano, che nel finale soffrono ma riescono a ottenere i 3 punti. I sardi di Leonardo Semplici ci provano fino alla fine ma escono sconfitti da un match importante per la permanenza in Serie A.

Nel primo tempo è partito meglio la squadra rossoblù, stasera in maglia gialla, cercando con più insistenza spazi per far male ai liguri, con Joao Pedro che è andato vicino al gol più di una volta; ma gli Aquilotti con il passare dei minuti hanno preso le misure e hanno guadagnato campo. I liguri entrano con un altro piglio nella ripresa e approcciano meglio al secondo tempo: al 49′ Piccoli di testa ha sfruttato al meglio un assist da destra di Gyasi e ha battuto sul secondo palo Cragno. È il quarto gol in campionato per il centravanti dello Spezia. I bianconeri hanno cercato raddoppio ma è mancata sempre freddezza nella conclusione.

Il Cagliari ha cercato di reagire ed è andato vicinissimo al pareggio con Gaston Pereiro, con l'uruguagio si è visto respingere da Zoet una conclusione a botta sicura dall'area piccola, e, Simeone, che da pochi passi non è preciso nella conclusione verso la porta avversaria. A dieci minuti dal termine è arrivato il raddoppio dello Spezia con Giulio Maggiore, che ha strozzato la conclusione al volo di destro e ha beffato Cragno dopo un cross dalla sinistra di Bastoni.

I sardi con grande orgoglio hanno accorciato le distanze con Pereiro e nei minuti di recupero hanno trovato il pareggio con Joao Pedro ma il VAR ha segnalato un fuorigioco di Simeone e così lo Spezia si è preso 3 punti determinanti per la salvezza.

Il tabellino di Spezia-Cagliari

RETI: 49′ Piccoli, 80′ Maggiore, 83′ Pereiro.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic (81′ Terzi), Ismajli, Marchizza (46′ Bastoni); Pobega (55′ Sena), Ricci, Maggiore (81′ Acampora); Gyasi, Piccoli (67′ Nzola), Farias. Allenatore: Italiano.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Klavan (81′ Tripaldelli), Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan (81′ Cerri) Lykogiannis (70 Pereiro); Joao Pedro, Pavoletti (70′ Simeone). Allenatore: Semplici.

ARBITRO: Mariani.