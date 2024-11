Piccoli è implacabile, il Cagliari vince con il Verona: Zanetti ora rischia l’esonero

video suggerito

Nell'anticipo del venerdì della 14ª giornata di Serie A il Cagliari batte 1-0 il Verona, decide un gol di Piccoli al 75′. Ora Paolo Zanetti rischia l'esonero.

A cura di Alessio Morra

Il Cagliari torna a vincere e conquista tre punti fondamentali. Nell'anticipo del venerdì della 14ª giornata ha sconfitto per 1-0 il Verona, l'incontro è stato deciso da un gol di Piccoli, che si conferma determinante. Montipò il migliore del Verona. Il tecnico Zanetti ora è a rischio.

Montipò super, Lazovic spreca

La 14ª giornata di Serie A si apre in Sardegna con la sfida salvezza tra Cagliari e Verona, due squadre che sono nella parte bassa della classifica, ma in modo differente. Tanti pareggi per i rossoblu, tante sconfitte nell'ultimo periodo per i gialloblu, reduci da un clamoroso 0-5 incassato in casa dall'Inter. Nicola cambia modulo, Zanetti punta su Tengstedt. La partita non è affatto spettacolare, ma comunque non è piatta. Nel primo tempo le occasioni non mancano né di qua né di là.

Montipò è prodigioso su un colpo di testa ravvicinato di Zappa, mentre Mina è determinante su Livramento. Nell'ultimo minuto c'è una chance per parte. Luvumbo ci prova senza fortuna, mentre Suslov dà il là a un'azione splendida che si chiude con un tiraccio di Lazovic.

Decide un gol di Piccoli

Nella ripresa la prima grande chance ce l'ha il Verona. Solo la traversa ferma Lazovic che di testa colpisce dopo una bella sgroppata di Tchatchoua. I cambi proliferano. I due allenatori cercano di cambiare il corso dell'incontro, mentre il Cagliari reclama un rigore dopo un contatto tra Viola e Belahyane.

Al 75′ il Cagliari passa con l'implacabile Piccoli che sfrutta un assist di Felici e con un tocco intelligente supera Montipò, è 1-0. Nicola si difende, Zanetti se la gioca con tutti i giocatori offensivi possibili, Montipò è un portento ed evita tre volte il raddoppio del Cagliari, che comunque porta a casa tre punti preziosissimi.