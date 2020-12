Uno dei colpi di mercato più a sensazione della prima parte di sessione invernale di calciomercato potrebbe interessare la zona bassa della classifica di Serie A. Da diverse ore si sta ipotizzando un ritorno al Genoa di Krzysztof Piatek. A riportare la notizia sono Tuttosport e l'edizione genovese di Repubblica. Il centravanti polacco si è trasferito in Germania, all'Herta Berlino, dopo la parentesi poco fortunata al Milan e dovrebbe tornare in rossoblù con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Secondo i rumors che circolano da diverse ore, la trattativa è ormai prossima alla conclusione: sarebbero già state fissate per domani mattina le visite mediche presso un laboratorio del capoluogo ligure. A due anni esatti dalla sua partenza per Milano Piatek dovrebbe fare il suo ritorno al Grifone, per dare maggiore peso alla batteria di attaccanti della rosa di Davide Ballardini.

Questo attaccante classe 1995 era stato acquistato nell'estate 2018 dal Cracovia e nella sua prima esperienza in rossoblù aveva realizzato 19 reti in 21 partite. La società di Enrico Preziosi avrebbe trovato l'accordo con l'Herta Berlino, attuale squadra di Piatek, e la situazione dovrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.

Al Genoa il polacco ritroverebbe Ballardini, tecnico che è appena tornato in rossoblù per sostituire l'esonerato Rolando Maran; con il quale nelle prime giornate della stagione 2018/2019 era diventato uno degli attaccanti più decisivi della Serie A e si è guadagnato la chiamata del Milan.

La scorsa estate era stata la Fiorentina a manifestare il maggior interesse e a cercare con più insistenza un accordo con l'Hertha Berlino ma, alla fine, Krzysztof Piatek dovrebbe tornare dove inizio la magia e aiutare il Grifone a uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione il prima possibile.