Il Covid è solo un ricordo per Matteo Pessina. L'Atalanta attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato la guarigione di Matteo Pessina che aveva contratto il Coronavirus nel focolaio scoppiato in Nazionale. Una buona notizia per la Dea e per Gasperini che recupera una pedina importante per il big match contro la Juventus in programma nel prossimo turno di campionato, cruciale per la corsa Champions.

La notizia che tutto lo spogliatoio nerazzurro aspettava è arrivata. Matteo Pessina è guarito e può tornare dunque a disposizione dell'Atalanta. Atalanta che ha ufficializzato il tutto con questa nota: "Nella giornata odierna, il calciatore Matteo Pessina è stato sottoposto, come previsto da protocollo, ad un test molecolare per Covid-19 che ha dato esito negativo. Il giocatore, a seguito dell’attestazione di fine quarantena rilasciata dall’ATS, nel pomeriggio ha sostenuto gli esami ‘’RTP’’". Il giocatore era risultato positivo ai controlli il 7 aprile, ottavo caso di Coronavirus dopo il focolaio scoppiato all'interno del ritiro della Nazionale azzurra nella fase finale della pausa per le partite di qualificazione mondiali.

Atalanta-Juventus dunque ritrova un altro dei suoi protagonisti. I nerazzurri potranno dunque fare affidamento anche su Pessina nel match che potrebbe rivelarsi decisivo per la qualificazione alla Champions. Pochi giorni fa anche la Juventus aveva recuperato uno dei nazionali risultato positivo al Covid, ovvero Leonardo Bonucci. Tra i bianconeri l'unico calciatore reduce dalla parentesi con l'Italia ancora alle prese con il virus è Federico Bernardeschi che sembra destinato a saltare il confronto.