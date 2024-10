Pessimo finale di carriera per Hwang Ui-jo: video hot registrati senza consenso, rischia il carcere

video suggerito

Hwang Ui-jo dopo l'esclusione dalla nazionale della Corea del Sud, rischia ora anche il carcere. La procura di Seul infatti ha chiesto una condanna a quattro anni di carcere per l'esperto attaccante che attualmente milita in Turchia con l'Alanyaspor. L'accusa è quella di aver filmato i rapporti sessuali con le sue compagne senza avere il loro consenso.

Hwang Ui-jo rischia 4 anni di carcere per aver filmato i rapporti sessuali con le sue compagne senza consenso

Una brutta storia per questo calciatore che ha un passato tra Francia, Grecia e Inghilterra, iniziata la scorsa estate. Questi video pornografici sono diventati di dominio pubblico attraverso la "denuncia" online della cognata lo scorso giugno. La 33enne a sua volta denunciata dal giocatore è stata condannata a tre anni di carcere dalla Corte Suprema. La polizia però si è resa conto in quell'occasione che i video erano stati girati illegalmente, ad insaputa di due partner in quattro occasioni, tra giugno e settembre 2022.

Il calciatore durante il processo ha ammesso tutto, come riportato da L'Équipe: "Hwang potrebbe aver ammesso le accuse adesso, ma le sue precedenti smentite mettono in dubbio se abbia davvero rimorso". Una delle vittime a tal proposito ha rifiutato ogni trattativa di "conciliazione", chiedendo una pesante condanna. Tempi duri dunque per il classe 1992, con un finale di carriera macchiato da una brutta storia.

Chi è Hwang Ui-jo, calciatore con un passato in Europa. Dove ha giocato

Hwang Ui-jo con 62 presenze e 19 gol in nazionale, ha avuto una carriera che gli ha permesso di essere molto apprezzato in patria. Dopo le esperienze in Corea del Sud e in Giappone infatti, il calciatore ha iniziato il suo peregrinaggio in Europa, vestendo anche le casacche di Bordeaux (per tre stagioni), Olympiacos, Nottingham Forest Norwich e ora Alanyaspor. Una soddisfazione importante è stata quella relativa al successo nei Giochi Asiatici, con la casacca della sua rappresentativa.