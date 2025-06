video suggerito

Pescara-Ternana finale playoff Serie C, dove vederla in TV e streaming gratis: orario e canale in chiaro Pescara-Ternana è il match valido per il ritorno della finale playoff di Serie C. La sfida tra la squadra di Baldini e quella di Liverani si giocherà oggi, sabato 7 giugno, con calcio d'inizio alle ore 21:15 allo stadio Adriatico. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

Pescara-Ternana è il match valido per il ritorno della finale playoff di Serie C. La sfida tra la squadra allenata da Silvio Baldini e quella di Fabio Liverani si giocherà oggi, sabato 7 giugno, con calcio d'inizio alle ore 21:15 allo stadio Adriatico di Pescara. Possibilità enorme per gli abruzzesi di tornare in Serie B dopo quattro anni d'assenza. Il Pescara parte da una situazione di vantaggio importante avendo vinto la partita d'andata al Liberati con il punteggio di 1-0 grazie al gol di Letizia. In questo modo i ragazzi di Baldini avranno due risultati su tre per essere promossi.

La Ternana, proprio in virtù di questa situazione di risultati che si è creata dovrà sperare solo di imporsi con due reti di scarto per andare direttamente in Serie B. In caso di successo umbro con una sola rete di scarto con qualsiasi punteggio la sfida di ritorno proseguirà con la disputa dei tempi supplementari ed eventualmente dei calci di rigore. Sarà dunque una partita apertissima a qualsiasi possibilità con i padroni di casa che partono però con il favore dei pronostici. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Pescara-Ternana

Quando: sabato 7 giugno 2025

Orario: 21:15

Dove: Stadio Adriatico (Pescara)

Diretta TV: Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251

Diretta Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW

Competizione: finale di ritorno playoff Serie C

Dove vedere Pescara-Ternana in diretta TV, la diretta in chiaro

La sfida tra Pescara e Ternana si giocherà a partire dalle ore 21:15. Per tutti i tifosi delle due squadre abbonati a Sky c'è la possibilità di assistere alla sfida propri sui canali della tv satellitare: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Per tutti i tifosi c'è anche la possibilità di assistere alla finale di ritorno in diretta tv in chiaro su Rai Due.

Dove vedere Pescara-Ternana in streaming

Pescara-Ternana sarà inoltre garantita anche in diretta streaming per tutti gli abbonati sull'app Sky Go scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet ma anche su Raiplay, app gratuita scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile, ma anche accedendo al sito ufficiale. Inoltre la possibilità per tutti i tifosi di Pescara e Ternana di usufruire di NOW, selezionando il pacchetto Pass Sport.

Pescara-Ternana, le probabili formazioni della finale playoff di Serie C

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierozzi, Letizia, Lancini, Moruzzi; Meazzi, Squizzato, Dagasso; Merola, Ferraris, Bentivegna. All. Baldini.

TERNANA (3-4-2-1): Vannucchi; Donati, Capuano, Martella; Casasola, Aloi, Corradini, Tito; Curcio, Cicerelli; Ferrante. All. Liverani.