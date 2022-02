Pesante sanzione in arrivo per Verratti dopo le feroci polemiche all’arbitro di Nantes-Psg Il centrocampista del Psg ha rilasciato velenose dichiarazioni contro l’arbitro Lesage. Che adesso potrebbero costare carissimo davanti alla Commissione Disciplinare.

A cura di Alessio Pediglieri

La lunga coda di Nantes-Paris Saint Germain, gara di Ligue 1 disputata lo scorso sabato non accenna a concludersi. Sul campo il Psg è uscito a testa bassissima rimediando una sonora sconfitta per 3-1 ma a latere del pesante risultato ci sarebbero diverse decisioni arbitrali che avrebbero penalizzato pesantemente la squadra di Pochettino. A tal punto che adesso potrebbe arrivare una pesante sanzione per Leonardo e, soprattutto, per Marco Verratti.

Le polemiche erano sfociate quando la gara doveva ancora terminare, con un Nantes travolgente davanti al proprio pubblico e i parigini a tratti in balia dell'avversario. Una gara nata malissimo con il Psg sotto di tre gol già nei primi 45 minuti e con il solo Neymar a cercare di reggere botta. Fino al 59′ quando il brasiliano sbaglia malamente il rigore della possibile rimonta, consegnandolo ad uno dei più grandi protagonisti di serata: il portiere del Nantes, Lafont. Anche sull'episodio del penalty non sono mancate feroci accuse da parte del Psg verso l'arbitraggio ritenuto a dir poco inadeguato.

La furia di Leonardo si è vista nelle dichiarazioni post gara con chiari riferimenti all'arbitraggio di Lesage, ai microfoni della francese "Canal +": "Abbiamo meritato lo svantaggio ma alla fine le scelte dell'arbitro per tutto il resto della partita sono state a nostro sfavore. L'impressione? Che l'arbitro volesse fischiare contro di noi". Parole pesanti che sono precedute ad una richiesta formale dello stesso dirigente del Psg di pretendere un confronto con il capo francese della classe arbitrale, come ha rivelato il ‘Mundo Deportivo'. Pascal Garibian avrebbe declinato l'invito di Leonardo non ritenendo opportuno la discussione, così come era già avvenuto dopo la partita con il Saint-Etienne di tre mesi prima.

Una porta in faccia chiusa ai parigini che però avrebbero esagerato nelle dichiarazioni nei confronti dell'arbitraggio contro il Nantes. Soprattutto perché il clima tra Psg e arbitraggi in Francia ha assunto livelli di guardia anche dopo le forti parole polemiche di Marco Verratti a fine partita: "Come mai prendiamo dieci cartellini gialli e non possiamo nemmeno parlare con l'arbitro? Non c'è niente che possiamo fare in campo. È l'unico arbitro al mondo a fare cose del genere. Doveva dare dei rossi e non ha dato nemmeno dei gialli. A volte gli arbitri devono assumersi la responsabilità perché si cagano addosso". Adesso, come rivela "L'Equipe" potrebbe intervenire il Consiglio Nazionale dell'Etica della Federalcio francese per decidere una sanzione nei confronti del dirigente e del centrocampista dei parigini. Che si preannuncia pesante.