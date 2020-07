Inter e Milan cambiano nome, solo però nella realtà virtuale. Le due squadre infatti nell'edizione 2021 del popolare videogioco Pro Evolution Soccer saranno identificate con un altro nominativo alla luce della fine del rapporto di collaborazione tra la Konami, ovvero l'azienda produttrice di PES e i due club. Come accaduto in FIFA 20 per la Juventus, denominata Piemonte Calcio, anche i nerazzurri e i rossoneri saranno identificati con dei nominativi diversi, ovvero rispettivamente Lombardia NA e Milano RN.

PES 2021, Inter e Milan si chiameranno Lombardia NA e Milano RN

Inter e Milan saranno presenti in PES 2021 con dei nomi diversi. Alla luce dell'accordo di licenza scaduto tra la Konami, azienda giapponese di videogiochi produttrice di Pro Evolution Soccer, e le due società meneghine queste ultime saranno presenti nel popolare simulatore calcistico ma identificate con un'altra denominazione. Nessuna modifica per i calciatori di Inter e Milan che saranno regolarmente inseriti nel database con le loro generalità, ma novità per le squadre con la Konami che ha già reso noti i nuovi nomi delle due compagini. Questa la nota: "Il nostro contratto di licenza con FC Internazionale e con AC Milan non verrà rinnovato. La rappresentanza del club non sarà influenzata in eFootball PES 2020. Ciò non influirà sui giocatori myClub acquisiti, che potranno essere utilizzati normalmente

Per giocare con la squadra di Antonio Conte dunque bisognerà scegliere la Lombardia NA, che sta a significare Lombardia Nerazzurri, mentre per giocare con il Milan bisognerà scegliere Milano RN, dove RN sta per rossoneri. Oltre ai nomi diversi, attenzione anche a loghi e divise che saranno diverse. Una situazione simile a quanto accaduto nell'edizione stagionale di FIFA per la Juventus diventata Piemonte Calcio.