Perth Glory-Milan, dove vedere l’amichevole in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Perth Glory-Milan è il match valido per la terza amichevole della tournéè del Milan nella regione Asia-Pacifico. La sfida tra la squadra allenata da Massimiliano Allegri e la compagine australiana si giocherà oggi, giovedì 31 luglio alle ore 12:20 italiane. Dopo i test importanti e di cartello disputati nelle prime due uscite a Singapore e Hong Kong contro Arsenal e Liverpool, il Diavolo sarà impegnato nel terzo match amichevole di questo precampionato contro la squadra australiana.

Allegri fino a questo momento ha avuto ottime indicazioni da Leao nel ruolo di punta ma anche da nuovi acquisti come Ricci. Oggi si aspetta di vedere ancora progressi con l'obiettivo di arrivare nella condizione migliore possibile per le prime gare ufficiali del Milan. Grande curiosità per rivedere ancora in campo Estupinan ma anche lo stesso Leao in coppia con un rigenerato Okafor. La terza amichevole estiva del Milan si giocherà al HBF Park di Perth (in Australia). Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Perth Glory-Milan

Quando: giovedì 31 luglio 2025

Orario: 12:20 (ora italiana)

Dove: HBF Park di Perth, Australia

Diretta TV: DAZN, Milan TV, Sky, Amazon Prime Video

Diretta Streaming: DAZN, Milan TV, Amazon Prime Video, Sky Go

Competizione: Pre-Season Tour 2025

Dove vedere Perth Glory-Milan in TV

Perth Glory-Milan sarà trasmessa in diretta su Milan TV. Il canale della tv ufficiale della società rossonera è però visibile anche sintonizzandosi al 230 di Sky (previo abbonamento alla piattaforma satellitare) ma anche su DAZN e su Amazon Prime Video. Per le ultime due basterà collegarsi all'app scaricabile su smart tv.

Dove vedere Perth Glory-Milan in diretta streaming

La partita tra Perth Glory e Milan sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di DAZN e Amazon Prime Video disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet ma anche sull'app di Sky Go per i possessori di un abbonamento Sky. In alternativa la partita su può vedere sull'app AC Milan.

Le probabili formazioni di Perth Glory-Milan, le scelte di Allegri

PERTH GLORY (4-4-2): Sail; Okamoto, Mrcela, Majekodunmi, Misao; Mileusnic, Amos, Freney, Ostler; Pearman, Taggart. All. Zdrilic.

MILAN (3-5-2): Maignan; Gabbia, Thiaw, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Loftus-Cheek, Estupinan; Okafor, Leao. All. Allegri.