Pronti, via. Roberto Pereyra ha deciso di scaldare subito il recupero della decima giornata della Serie A 2020/2021 tra Udinese e Atalanta e ha portato in vantaggio i friulani dopo neanche 30 secondi dal fischio d'inizio della partita della Dacia Arena. Quella del centrocampista offensivo argentino dopo 23″ è la quarta marcatura più veloce della storia del club bianconero in Serie A: la rete del Tucu viene preceduta in questa speciale classifica dalle realizzazioni di Marco Branca in Udinese-Fiorentina 1992-1993 (9″), Jonathan Bachini in Lecce-Udinese 1997-1998 (12″)e Antonio Di Natale in Udinese-Genoa 2015-2016 (22″). Un parterre importante al quale ora si è iscritto anche il calciatore nato a San Miguel de Tucumán.

Il numero 37 dell'Udinese, he oggi è stato schierato come seconda punta, ha raccolto un suggerimento del compagno di reparto Lasagna e dopo aver effettuato il primo controllo ha proseguito la sua fuga verso la porta della Dea senza che nessun difensore intervenisse. L'ex Watford e Juventus ha battuto Gollini con un tocco d'esterno destro che si è infilato sotto le gambe del portiere atalantino e ha fatto esultare tutto il gruppo squadra friulano pochi secondi dopo il fischio d'inizio del match da parte dell'arbitro Calvarese.

La squadra di Luca Gotti ha sfruttato il possesso al calcio d'inizio e dopo il giro-palla da parte dei difensore è arrivato il lancio di Stryger Larsen su Kevin Lasagna, che ha attirato su di sé due avversari e ha aperto lo spazio per Pereyra. Per il centrocampista classe 1991 si tratta del secondo gol in campionato dopo quello al Bologna di circa 40 giorni fa. Nelle 17 presenze tra Serie A e Coppa Italia l'apporto offensivo del Tucu fino a questo momento è stato meno incisivo di quello che si aspettava e anche per questo motivo i friulani non stanno vivendo un periodo felice.