Perde la testa e bacia sulla bocca la statua di Ronaldo: gesto inconsulto a Madeira La statua a grandezza naturale di Cristiano Ronaldo ha dovuto subire un approccio poco ortodosso: scoppia la passione a Madeira.

A cura di Paolo Fiorenza

Cristiano Ronaldo è senza dubbio uno degli sportivi più famosi a livello planetario, icona non soltanto calcistica ma anche di stile, fitness, moda. Il 36enne portoghese ha da poco annunciato con un video il sesso dei gemelli che darà alla luce la sua compagna Georgina Rodriguez, un maschietto ed una femminuccia che andranno ad aggiungersi ai quattro figli di CR7. Una famiglia numerosa e felice, e sono molte le donne che invidiano la bella Georgina, che ha al suo fianco non solo un campione di successo e straricco, ma anche un uomo che fa della cura del proprio fisico un mantra.

Peraltro anche qualche uomo vorrebbe essere al posto della Rodriguez e non potendo realizzare il proprio sogno con la versione in carne e ossa di Ronaldo, ha deciso di arrangiarsi con quello che c'è a disposizione. José Ramón Guzmán si è dunque arrampicato in pieno giorno sulla statua a grandezza naturale del portoghese eretta sull'isola di Madeira – dov'è nato l'attaccante del Manchester United – e gli ha stampato un bacio sulla bocca. Non un timido bacetto, ma un bacio appassionato, con gli occhi chiusi ed un accenno di lingua.

L'autore del gesto inconsulto è un famoso comico venezuelano, attualmente in tournée con uno dei suoi spettacoli di stand-up comedy, che trovandosi sull'isola di Madeira ha deciso di rendere un particolare ‘tributo' a Cristiano Ronaldo, oltre a manifestare "l'amore e l'ammirazione" per il campione portoghese. Al momento non ci sono state reazioni da parte del cinque volte Pallone d'Oro, che ha ben altri pensieri con il suo United dopo che gli ultimi due match dei Red Devils in Premier League – contro Brentford e Brighton – sono stati rinviati per Covid.