Perché Yamal non potrà mai giocare una partita intera agli Europei: è contro la legge tedesca Yamal non potrà mai restare in campo per 90 minuti in questi Europei a causa della sua età: la regola sui lavoratori minorenni in Germania penalizza la Spagna.

A cura di Ada Cotugno

Lamine Yamal potrebbe costare caro alla Spagna. A soli 16 anni il giocatore del Barcellona è una delle grandi star degli Europei 2024, ma come tutti i lavoratori Under 18 deve sottostare a delle regole precise che potrebbero avere conseguenze per tutta la sua nazionale.

La BILD ha fatto luce su una questione che fino a oggi non era venuta a galla: essendo ancora minorenne, Yamal non può restare in campo come tutti i suoi compagni ma dovrebbe terminare tutti i suoi impegni entro le 23:00, comprese le interviste post partita.

La regola che può fermare Yamal

La legge tedesca in questo caso parla chiaro e la Spagna rischia di violarla. Le normative tedesche vietano ai ragazzi con meno di 18 anni di lavorare dopo le ore 20:00, mentre agli atleti è concessa una proroga che gli consente di restare in attività fino alle 23:00: l'orario però deve comprendere anche la doccia, gli impegni con i media e l'uscita dallo stadio che non possono protrarsi oltre il limite.

E in effetti le Furie Rosse hanno già preso provvedimenti in tal senso, dato che nell'ultima partita giocata con l'Italia alle ore 21:00 è stato tolto dal campo dopo 71 minuti (ossia alle 22:30), così da consentirgli di aver già finito ogni cosa entro l'orario prestabilito.

Cosa rischia la Spagna

Il problema si ripresenterà anche nell'ultima partita della fase a gironi contro l'Albania. Yamal non potrà restare in campo fino alla fine della gara proprio per le regole tedesche: in caso di violazione la Spagna potrebbe incorrere in una multa salata. Ma secondo il giurista Stephan Gräf interpellato dalla BILD non ci sarebbe nessuna sanzione sportiva in vista se il giocatore dovesse sforare l'orario stabilito.

Teoricamente la nazionale sarebbe sanzionata con una multa da 30mila euro, anche se al momento non ci sono precedenti: il pericolo infatti è solo teorico, dato che le autorità tedesche non sono ancora intervenute per incidenti di questo tipo nel settore sportivo.