Perché Vlahovic può andare via dalla Juventus a gennaio nonostante l’ottimo inizio di stagione

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus a gennaio anche se il suo inizio di stagione è stato più che positivo. Il club bianconero deve valorizzare David e Openda.

Dusan Vlahovic è stato il protagonista assoluto della primissima parte di stagione della Juventus. In gol contro Parma e Genoa ma soprattutto in Champions League nel primo turno con il folle 4-4 col Borussia Dortmund che ha visto il serbo protagonista di una doppietta. Tudor stravede per lui ma in accordo con la società, in estate, specie per motivi legati al bilancio senza dimenticare lo scarso rendimento dell'attaccante nell'ultima annata, era stato messo sul mercato.

Nessuno però ha voluto affondare il colpo ingolositi evidentemente dal fatto che il 30 giugno 2026 Vlahovic si liberà dalla Juventus a costo zero. I bianconeri, che attualmente pagano al giocatore un ingaggio da 12 milioni l'anno, secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, vorrebbero allora ricavare qualcosa dalla sua cessione e per questo, anche sfruttando l'ottimo inizio di stagione del serbo, sarebbero ben contenti di cederlo a gennaio. Non è da escludere infatti che i vari club interessati, specie Chelsea e Manchester United, possano anticiparsi per non rischiare un'asta al rialzo a giugno.

Vlahovic durante una partita della Juventus al fianco di Bremer.

Per la Juventus anche il risparmio di 10 milioni sullo stipendio del giocatore potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Ecco perché la società non si opporrà all'eventuale addio di Vlahovic a gennaio. C'è anche un secondo aspetto da valutare, ovvero quello relativo a David e Openda. Sono entrambi degli investimenti fatti dalla società che devono essere valorizzati e anche per questo Tudor, che ha notato come Dusan sia più decisivo a gara in corso, spingerà molto per utilizzare spesso i due nuovi attaccanti dall'inizio. Di certo in questo momento Vlahovic rappresenta un jolly per la Juventus capace di scavalcare tutte le gerarchie del reparto offensivo bianconero spiazzando anche lo stesso Tudor.

David in campo con la maglia della Juventus.

Vlahovic potrebbe restare solo a determinate condizioni del club

Il suo destino però sembra essere già segnato e la rottura tra i suoi agenti e la società è a dir poco insanabile. La Juventus, oltre a Vlahovic, in quella zona di campo può contare su David, Openda, Yildiz, Conceicao e Zhegrova con i primi due pronti ad avvicendarsi a seconda delle partite nel ruolo di prima punta. Il rinnovo di Vlahovic con la Juventus al momento dunque non è sul tavolo, e il clamoroso ribaltone potrebbe verificarsi solo se Dusan decidesse di tagliarsi, e molto, lo stipendio per sposare di nuovo la causa bianconera.