Perché Sozza è stato scelto come arbitro di Inter-Napoli anche se è nato a Milano Polemica sui social per la designazione arbitrale di Simone Sozza, nato a Milano, per la sfida tra l’Inter e il Napoli.

A cura di Marco Beltrami

Il campionato di Serie A dopo la sosta per i Mondiali riparte con il big match Inter-Napoli. La partita del Meazza in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 20:45 sarà diretta dall'arbitro Simone Sozza, che sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Peretti, dal quarto uomo Piccinini e dalla coppia Fabbri-Aureliano al Var. Una designazione che non è passata inosservata e che ha sollevato le polemiche da parte dei tifosi. Tutto è legato alla provenienza di questo giovane direttore di gara, che è di Milano.

La scelta da parte del designatore arbitrale Gianluca Rocchi di affidarsi ad un arbitro di Milano per una sfida tra una squadra del capoluogo lombardo, come quella nerazzurra, e quella di Luciano Spalletti capolista della Serie A, ha fatto discutere. In tanti sui social si sono chiesti se sia regolare una situazione del genere, scatenandosi a suon di commenti. Tra l'altro Simone Sozza non arbitra in Serie dallo scorso novembre quando diresse, l'altra formazione meneghina ovvero il Milan nel discusso match contro la Fiorentina.

Polemiche a non finire in quell'occasione, con la società viola e i suoi tifosi infuriati per alcune scelte arbitrali di Sozza. Dito puntato sul mancato rigore assegnato per il contatto tra Tomori e Ikoné e poi per il presunto fallo di Rebic su Duncan a centrocampo in occasione poi del gol rossonero. D'altronde Sozza aveva già diretto i rossoneri, in Coppa Italia contro la Lazio e poi anche la delicata sfida decisiva per la corsa Scudetto tra Inter e Roma. Proprio alla vigilia di questo confronto si era anche diffusa la fake news della sua presunta fede nerazzurra.

L’arbitro di Sozza durante Inter–Roma

In realtà la designazione di Sozza per la sfida tra l'Inter e il Napoli e in generale per arbitrare una squadra di Milano è assolutamente consentita. Il regolamento parla chiaro e in questi casi, quello che conta è la sezione di appartenenza oltre alla provincia di residenza: Sozza appartiene infatti alla sezione di Seregno, della Provincia di Monza e della Brianza. Quindi può assolutamente dirigere le partite con in campo squadre di Milano, città in cui è nato, al contrario appunto di quelle della provincia di Monza (come lo stesso Monza).

Tutto assolutamente normale dunque e polemiche assolutamente azzerate. E chissà che in futuro anche la regola della territorialità, non venga rivista annullando la questione relativa ai possibili vincoli legati alla città di nascita o al luogo di residenza. D'altronde per i calciatori questa è una situazione assolutamente all'ordine del giorno.