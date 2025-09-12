Perché Rabiot può già debuttare in Milan-Bologna: Allegri impressionato dai suoi allenamenti

Adrien Rabiot si è presentato agli allenamenti del Milan e ha subito impressionato Allegri e il suo staff. Il tecnico ex Juventus potrebbe essere tentato dal farlo debuttare subito dall’inizio contro il Bologna.

Adrien Rabiot si è presentato al Milan con camicia sportiva, berretto e un grande sorriso stampato sul volto. Il centrocampista ha raggiunto Milanello dopo aver onorato gli impegni con la Nazionale di Didier Deschamps. Il suo arrivo è coinciso anche con il compleanno di Luka Modric che ha permesso all'ex Juventus di tuffarsi nella sua nuova avventura già con un clima disteso e sereno. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, una volta entrato in campo, Rabiot avrebbe letteralmente impressionato Massimiliano Allegri e anche lo staff dei rossoneri.

Le telefonate con il tecnico livornese, che l'ha voluto fortemente, sono state utili anche a capire la forma fisica del giocatore. Rabiot aveva sempre rassicurato il suo allenatore di sentirsi bene e di essere pronto, ma ovviamente la conferma volevano averla tutti guardandolo sul campo. Ebbene una volta sul rettangolo verde per gli allenamenti Rabiot ha mostrato una condizione ottimale e perfetta tanto da indurre Allegri già a pensare di schierarlo titolare contro il Bologna.

Come potrebbe giocare il Milan con Rabiot in campo dal primo minuto

Rabiot si è prima sottoposto ai test fisici che hanno dato esito positivo e poi si è diretto in palestra prima di aggregarsi al gruppo per gli allenamenti. "Ho grande voglia di giocare, sono pronto e allenato". Queste le sue parole nel corso della presentazione ufficiale del centrocampista francese che confermano quanto visto dal Milan durante i primissimi allenamenti che l'ex Juventus ha svolto con la squadra. Allegri l'ha voluto fortemente e potrebbe inserirlo in campo in mediana subito contro il Bologna.

Il centrocampista francese potrebbe giocare al posto di Pulisic che è rientrato tardi dal Sudamerica insieme a Estupinan e Gimenez. In questo caso in attacco con il messicano ci sarebbe Loftus-Cheek, avanzato di qualche metro rispetto al solito con Rabiot nel centrocampo rossonero. Sta di fatto che nonostante non giochi dal 15 agosto la condizione fisica attuale di Rabiot è anche merito di De Zerbi capace al Marsiglia di mettere molta benzina nelle gambe del francese oggi pronto a mettersi a disposizione di Allegri.