Perché Rabiot non ha trovato squadra fino a settembre, la verità dalla Francia: “Frutto dell’incompetenza”

A cura di Vito Lamorte

Adrien Rabiot è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia, una mossa che sorpreso in tanti dopo che il centrocampista francese, a stagione già iniziata e a mercato chiuso, era ancora svincolato e aveva rifiutato molte offerte che gli erano state fatte nei mesi scorsi dopo l'addio alla Juventus.

L'arrivo a Marsiglia dell'ex calciatore bianconero ha dato ulteriore vigore ad una tifoseria come quella dell'OM, che già si è ripresa dalla brutta stagione dello scorso anno con queste quattro partite della gestione De Zerbi: è cambiato molto dentro e fuori la squadra e i risultati lo dimostrano.

Perché Rabiot non ha trovato squadra fino a settembre: "Frutto dell’incompetenza"

Quando si parla di Rabiot è inevitabile toccare l'argomento madre-agente, Veronique, che muove i fili e la carriera del figlio in maniera molto precisa e senza farsi trascinare da critiche e situazioni. L'agente francese Bruno Satin (BS&Partners), in un'intervista a RMCSport, non ha esitato a criticarla e ad ammettere che se avesse dei professionisti al suo fianco Rabiot giocherebbe in uno dei club top 10 d'Europa: “Quello che è successo a Rabiot è frutto dell’incompetenza delle persone che lo accompagnano. Viene consigliato dalla mamma e questo dimostra che è bello farsi accompagnare da professionisti, perché se fosse stato accompagnato da un professionista sarebbe nella top 10 europea, anche da svincolato”.

Sono state tante le squadre accostate a Rabiot: dal Manchester United, in principio, fino a Milan e Atletico Madrid nell'ultima fase della sessione estiva di mercato.

Perché è saltata la trattativa tra Rabiot e l'Atletico Madrid

Durante il suo intervento al programma After Foot, Satin ha svelato come sono andate le trattative che l'Atlético Madrid ha portato avanti quest'estate con Veronique per Adrien Rabiot e quali sono state le ragioni del loro fallimento: "Ho parlato con il direttore sportivo dell'Atlético Madrid a fine luglio e mi ha detto: ‘Ho avuto due colloqui con la madre e ho interrotto subito perché mi stava spiegando dove avrebbe giocato suo figlio'. Stanca rapidamente tutti gli interlocutori, è insopportabile".

Parole che rendono ancora più chiaro il quadro di quanto accaduto nei mesi scorsi a Rabiot, dal mancato rinnovo con la Juventus alla scelta di rifiutare tutte le offerte che gli erano state poste sul tavolo fino alla decisione di accettare il contratto biennale con l'Olympique Marsiglia.