Perché oggi si gioca soltanto una partita di Premier League nel Boxing Day

Il Boxing Day di Premier League è sempre stato uno dei momenti più emozionanti, caratteristici e divertenti del calcio inglese. Un intero turno di campionato da giocare tutto il giorno 26 dicembre, ovvero a Santo Stefano. Un'occasione per tutto i tifosi, anche dalle altre parti del mondo, per assistere a un turno di campionato completo visto lo stop della maggior parte degli altri tornei europei in quel giorno. Una tradizione che però quest'anno è stata totalmente stravolta dalla necessità di evitare che il calendario possa ingolfarsi ulteriormente.

L'ampliamento della Champions League e i weekend esclusivi riservati alla FA Cup hanno portato la Premier League ad abbandonare la tradizionale giornata del Boxing Day. La scorsa stagione si sono giocate otto partite di Premier League il giorno di Santo Stefano, con un turno completo di 10 partite di massima serie disputate il giorno di Santo Stefano l'ultima volta che è caduto di venerdì nel 2014. La Premier League ha assicurato ai tifosi che ci saranno più partite il giorno di Santo Stefano l'anno prossimo, poiché nel 2026 cadrà di sabato. Di fatto si giocherò solo una partita: Manchester United-Newcastle alle 21.

Un’immagine del Boxing Day in Premier degli anni passati.

I motivi di questa rivoluzione al Boxing Day sono spiegati nella nota proprio della Premier: "Le diverse sfide europee hanno portato a una revisione del nostro calendario prima della scorsa stagione, comprese le modifiche alla FA Cup – si legge nel comunicato -. Questo ha portato a una stagione composta da 33 weekend, meno rispetto alle stagioni precedenti. E con meno fine settimana a disposizione, il campionato è vincolato al calendario internazionale". Ma i motivi vanno ricercati anche in altre ragioni che la Premier ha sottolineato nel proprio comunicato:

"La lega può garantire che la prossima stagione ci saranno più partite nel Boxing Day, visto che cadrà di sabato. Come negli anni precedenti, e in linea con il nostro impegno nei confronti dei club, sono state prese misure speciali per consentire più tempo tra le partite disputate durante il periodo festivo – si legge -. Ciò consentirà ai giocatori di recuperare più a lungo, con periodi di riposo maggiori tra i turni 18, 19 e 20, per garantire che nessun club giochi entro 60 ore dalla gara precedente". Un modo dunque anche per consentire ai giocatori di recuperare meglio. Fin da inizio stagione di fatto era stato garantito che nessuna squadra sarebbe costretta a giocare con un intervallo inferiore a 48 ore tra il 18esimo e il 19esimo turno, rispettivamente in calendario il 27 e il 30 dicembre.

Programma festivo della Premier League

Venerdì 26 dicembre

Manchester United-Newcastle United, ore 21:00

Sabato 27 dicembre

Nottingham Forest-Manchester City, ore 13:30

Arsenal-Brighton, ore 16:00

Brentford-Bournemouth, ore 16:00

Burnley-Everton, ore 16:00

Liverpool-Wolves, ore 16:00

West Ham-Fulham, ore 16:00

Chelsea-Aston Villa, ore 18:30

Domenica 28 dicembre