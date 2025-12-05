Perché Neymar va in bagno e non chiude mai la porta: un compagno allibito quando lo vede seduto

Alexandre Letellier, ex portiere del PSG, ha raccontato cosa ha scoperto un giorno al centro di allenamento del club francese: “Sono andato in bagno, sono entrato e ho visto Neymar seduto sul water… ma con la porta aperta”. Poi ha scoperto il motivo per cui lo fa sempre.

Alexandre Letellier è rimasto allibito quando ha visto Neymar seduto sulla tazza del bagno mentre faceva i suoi bisogni fisiologici. Il tutto in bella vista per chiunque passasse davanti al gabinetto in quel momento e volesse entrarci, visto che la porta non era chiusa, né socchiusa, ma proprio del tutto spalancata. L'ex portiere del PSG (la vicenda è avvenuta durante la comune permanenza nel club francese) ha poi confidato il suo turbamento a un altro compagno di squadra, che gli ha svelato il motivo di quel comportamento apparentemente molto strano del campione brasiliano: la claustrofobia, ovvero la paura marcata e persistente di situazioni chiuse o confinate in cui la persona teme di non poter uscire o di non ricevere aiuto in caso di sintomi di panico o altro malore.

Neymar negli ultimi giorni è in grande spolvero, il suo nome brilla di nuovo al Santos, che a 33 anni – e con un ginocchio ballerino a causa del menisco – sta provando a salvare dalla retrocessione a suon di gol (6 nelle ultime 4 partite). Letellier, che è più grande di poco più di un anno rispetto al brasiliano e ha annunciato il suo ritiro a ottobre, è stato suo compagno di spogliatoio al PSG per due anni, tra il 2021 e il 2023.

Alexandre Letellier ha giocato due anni al PSG con Neymar

Neymar seduto sul water con la porta aperta: Letellier resta interdetto, poi scopre la verità

L'ex portiere conosceva bene le abilità calcistiche di ‘O Ney', ma nulla sapeva di quelle private, incluse le sue fobie. È dunque rimasto sconcertato quando ha visto il brasiliano seduto sul water con la porta spalancata al centro di allenamento del PSG. "Un giorno sono rimasto sbalordito – ha raccontato Letellier a ‘L'Equipe' – All'epoca eravamo ancora al campo di allenamento del Camp des Loges con il PSG. Un giorno sono andato in bagno, sono entrato e ho visto Ney seduto sul water… ma con la porta aperta".

"Quando l'ho visto in quel modo, ho pensato: ‘Ma lo fa con la porta aperta?'. Sono uscito subito e Abdou Diallo (ex difensore del PSG, oggi all'Al-Duhail di Marco Verratti in Qatar, ndr) mi ha visto rimuginare tra me e me. Allora mi ha chiesto: ‘Alex, cosa c'è che non va?'. Gli ho risposto: ‘Sono appena andato in bagno e Ney stava facendo i suoi bisogni con la porta aperta'. Al che lui ha detto: ‘È normale, è perché è claustrofobico. Non si chiude mai dentro, lascia sempre la porta aperta".

Neymar in allenamento al PSG

Letellier – che ha giocato solo due partite ufficiali con il PSG, chiuso da Gigio Donnarumma e Keylor Navas – ha poi rimarcato che Neymar è il giocatore più impressionante con cui abbia mai giocato, con buona pace di Leo Messi: "Nei torelli o nelle partitelle, avevi la sensazione che tutto andasse a mille all'ora, mentre per lui il gioco rallentava. Ecco perché riusciva a inventare gesti impensabili per tutti gli altri".