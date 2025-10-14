Perché Neymar può lasciare il Santos già a gennaio: l’indiscrezione sull’Italia in vista dei Mondiali

Neymar potrebbe cercare fortuna lontano dal Brasile: le indiscrezioni puntano all’Italia. I come e perché del potenziale trasferimento del brasiliano verso la nostra Serie A, già a gennaio.

Da un contratto all'altro per Neymar e ora la stella brasiliana rischia di finire in Italia. Sembra questa l'ultima suggestione di mercato, dopo la rivelazione del presidente del Napoli, vicino all'accordo con il giocatore, poi scartato per favorire l'arrivo di Kevin De Bruyne. Il nome dell'ex Barcellona torna caldo e la nostra Serie A potrebbe essere la sua nuova casa per un affare da zero euro di cartellino: come è possibile? Sta tutto nella scadenza anticipata del contratto con il Santos.

Siamo abituati a considerare la finestra estiva di mercato quella degli affari a zero, delle scadenze e dei colpi da "condor". In questo caso però l'offerta potrebbe arrivare prima, già nella sessione invernale di gennaio. Inter e Napoli erano state le mete prescelte dal suo agente, come hanno rivelato La Gazzetta dello Sport e Fabrizio Romano, ma entrambi i club si sono tirati indietro, preoccupati dalle condizioni fisiche non al meglio del giocatore. Ora la tappa finale potrebbe variare, ma la direzione della penisola sembra interessare il brasiliano e il suo entourage.

Il contratto di Neymar è in scadenza: al Santos ne ha firmati due

Una scelta che potrebbe portare la stella a vestire la terza maglia in tre anni. Dall'addio al PSG, infatti, Neymar Jr non ha trovato una sede fissa, finendo poi per tornare in patria, dove tutto è iniziato. Il primo trasferimento lo aveva portato in Arabia, uno stipendio da sogno alla corte dell'Al-Hilal. Nozze d'oro mai realmente godute, soprattutto da parte del club saudita, nonostante l'investimento economico il giocatore è sceso in campo solo in sette partite in due anni. Troppi i problemi fisici e i fastidi che l'hanno tenuto lontano dal campo.

La rescissione consensuale l'ha riportato a casa, nella squadra che l'ha lanciato nel mondo dei grandi: il Santos. Una prima firma da gennaio 2025 a giugno dello stesso anno, poi la proroga per altri cinque mesi fino a dicembre. Ai tempi una scelta di cuore, come l'aveva definita lui stesso nel comunicato del club, un modo per restituire qualcosa alla casa che l'aveva cresciuto.

Perché Neymar potrebbe giocare in Italia

Dicembre si avvicina e la scadenza del contratto si fa sempre più probabile. Nonostante sia prevista un'opzione di rinnovo per l'ex PSG, Neymar sembra sempre più convinto di voler lasciare il Brasile. Lì ha giocato di più rispetto all'esperienza precedente, con un totale di 21 presenze e sei gol. I numeri, però, non sembrano sufficienti a convincere Ancelotti a convocarlo in Nazionale. Il Mondiale si avvicina e Neymar, che ormai ha 33 anni, non vuole perderselo.

Ecco perché l'ipotesi del trasferimento diventa sempre più concreta. Un modo per convincere il commissario tecnico e tornare a performare come una volta nei campionati europei. Dal Brasile dicono inoltre che potrebbe essere disposto a una riduzione di contratto, pur di ritrovare minutaggio e tornare in forma.

Come mai Neymar lascia il Santos già a gennaio

In quest'ottica si spiegherebbe la scelta di tentare fortuna altrove già a gennaio. La fine della sua permanenza nel club unita alla necessità di giocare potrebbero convincere il brasiliano a trasferirsi. In Brasile, infatti, la stagione termina a dicembre. Il Brasilerão, la Serie A nazionale, si conclude alla fine di quel mese con l'assegnazione del titolo. Ecco perché molti contratti, come quello della stella del Santos, scadono prima rispetto agli stessi europei. Con la fine del campionato e la necessità di ritrovarsi, Neymar Jr potrebbe essere tentato dallo sbarco in Italia, o in altre leghe europee.