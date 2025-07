Perché Morata non è ancora andato al Como dopo l’intesa col Milan: il Galatasaray sta bloccando tutto

Il Galatasaray sta bloccando l’affare per il trasferimento di Morata dal Milan al Como. Un intreccio che rischia di far saltare il dominio degli attaccanti in Serie A.

Il Galatasaray ha ufficializzato l'acquisto di Victor Osimhen dal Napoli.Una pioggia di milioni nelle casse dei partenopei che hanno chiuso una trattativa non semplice e durata diverse settimane. Un affare che contemporaneamente oltre a far felici i turchi, ha soddisfatto anche Milan e Como, ma perché? I rossoneri infatti hanno trovato l'accordo per il trasferimento di Alvaro Morata alla corte di Cesc Fabregas. Il Galatasaray, al quale Morata era stato prestato a gennaio in cambio di un pagamento di 6 milioni per la cessione fino a dicembre 2025, non ha ancora saldato questa cifra al Milan e allo stesso tempo sta cambiando le carte in tavola.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, i rossoneri e il Como hanno raggiunto l'accordo per la cessione a titolo definitivo di Morata alla squadra di Fabregas a fronte di 10 milioni di euro. Facendo leva sui 6 milioni provenienti dalla Turchia il Milan arriverebbe alla somma di 16 che è la cifra spesa la scorsa estate nell'affare con l'Atletico Madrid. Di fatto i rossoneri riuscirebbero a chiudere questo affare senza perdite. Ma il Galatasaray sta bloccando tutto rischiando di far saltare l'affare e il domino degli attaccanti in Serie A.

Morata con la maglia del Galatasaray.

I turchi per liberare lo spagnolo chiedono 8 milioni al Como: 6 milioni come indennizzo e 2 milioni per il pagamento dello stipendio fin qui riconosciuto al giocatore. Dopo i 75 milioni versati – in due trance – al Napoli per Osimhen, non vorrebbero dunque spendere nulla per questa operazione. A questo punto il Como potrebbe così anche indispettirsi e virare su altri obiettivi facendo saltare completamente l'accordo. Di fatto l'arrivo di Osimhen comportava l'uscita di Morata che rimanendo in Turchia farebbe un danno allo stesso Gala, ma non solo.

Osimhen dopo il suo ritorno al Gala.

Perché il Galatasaray non cede Morata lasciandolo al Como

Il Como dovrà puntare su un altro attaccante dopo aver chiuso ogni tipo di accordo con Morata e il Milan si ritroverebbe a non avere quella somma da ricevere dai turchi utile a chiudere per l'attaccante che dovrà arrivare: il nome più caldo è Vlahovic. Insomma, è ancora una volta il Galatasaray a tenere in pungo in un certo modo le trattative del calcio italiano e della Serie A dopo quanto visto con Osimhen. La sensazione è che presto tutto si potrà sbloccare proprio perché tra le parti in causa solo i turchi stanno ostacolando l'affare. In caso contrario Allegri si ritroverebbe con Morata in rosa…