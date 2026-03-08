Perché Luca Marelli non ha commentato gli episodi da moviola del derby Milan-Inter su DAZN

Luca Marelli, ex arbitro e oggi moviolista di DAZN da qualche anno, non è presenta questa sera durante il derby tra Milan e Inter. Marelli ha dato forfait dopo Genoa-Roma.

"Facciamo le veci di Luca Marelli…". Pierluigi Pardo nella telecronaca del derby Milan-Inter di stasera ha pronunciato proprio questa frase quando si è ritrovato a dover analizzare per un attimo un determinato episodio da moviola. Ma perché? Non c'è stato come di consueto il collegamento con Luca Marelli, ex arbitro, e oggi commentatore arbitrale proprio per DAZN. L'ex direttore di gara di fatto è assente per questa partita, come mai successo prima d'ora d'altronde.

Marelli è assente per indisposizione. Nulla di grave di fatto, ma un problema che di fatto non gli ha consentito di essere presente alla partitissima di questo turno di Serie A che potrebbe dire tanto sulla lotta Scudetto che da qui al termine del campionato andremo ad assistere. Finora il derby però non ha regalato particolari spunti legati a moviola o episodi arbitrali e quindi anche in caso di presenza di Marelli, forse non avremmo ascoltato particolari interventi dell'ex arbitro che da sempre su DAZN ha arricchito il racconto delle varie partite.

Marelli in postazione su DAZN.

Eppure Marelli aveva regolarmente seguito Genoa-Roma terminata con il punteggio di 2-1 in favore della squadra di De Rossi a Marassi. L'ex arbitro era intervenuto in alcune occasioni per commentare gli episodi arbitrali di quella partita, specie il rigore contestato da Gasperini e dai giallorossi. Marelli però non è riuscito a proseguire la sua serata lavorativa su DAZN e ha dato forfait per l'atteso derby della Madonnina subito dopo il triplice fischio della sfida tra Genoa e Roma.

DAZN non ha sostituito Marelli e dunque il derby è stato trasmesso senza il moviolista che è diventato ormai da anni parte integrante delle partite mandate in onda da DAZN. Chiaramente non sembra essere nulla di preoccupante per Marelli che potrebbe anche tornare regolarmente in postazione già domani sera quando il turno del campionato di Serie A si concluderà con la sfida dell'Olimpico tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Sassuolo di Grosso, rivelazione assoluta di questo campionato.