Perché la Danimarca è finita davanti alla Slovenia nel Gruppo C degli Europei: la Uefa fa chiarezza La classifica esatta del Gruppo C è stata determinata solo dal fattore disciplina: a fare la differenza in negativo quanto al numero di ammonizioni è stato il cartellino giallo incassato dal vice ct della Slovenia, Milivoje Novaković. Ecco perché la Danimarca s’è piazzata seconda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Nella classifica del Girone C degli Europei la Danimarca si è qualificata agli ottavi di finale chiudendo seconda, davanti allo Slovenia, nonostante avessero terminato con lo stesso numero di punti (3). Entrambe hanno passato il gruppo ma i danesi affronteranno la Germania mentre gli sloveni una tra Portogallo (1ª F) oppure la 1ª del Gruppo E. Perché? La Uefa è intervenuta a fare chiarezza sulla questione, dimensionando la situazione a uno in particolare dei criteri indicati per definire la graduatoria della fase gironi: ovvero il fattore ‘disciplina', considerata la parità assoluta riscontrata anche nei parametri precedenti. È una sorta di conteggio a detrimento basato sulle sanzioni disciplinari prese durante i 3 incontri della fase a gruppi: la nazionale più ‘cattiva' per il computo dei cartellini gialli, rossi ed espulsioni viene penalizzata rispetto a quella che ha mostrato maggior fairplay.

A fare la differenza tra scandinavi e sloveni è stato il cartellino giallo incassato dal vice ct, Milivoje Novaković, che ha portato a 7-6 il numero delle ammonizioni a discapito della sua selezione, lasciando così la seconda piazza ai danesi. Ironia della sorte, i giocatori di Slovenia e Danimarca avevano accumulato lo stesso numero di ammonizioni, oltre ad aver registrato identità assoluta di punteggio in classifica (3), differenza reti, gol segnati e cartellini gialli subiti.

La precisazione da parte della Uefa s'è resa necessaria perché il convincimento generale era un altro: ovvero che a pesare in negativo fossero solo i provvedimenti disciplinari relativi ai calciatori e in questo senso il ‘giallo' preso da Bijol a pochi minuti dalla fine dell'ultimo match con l'Inghilterra s'era rivelato determinante. In uno scenario di 6-6 quanto a numero di gialli, infatti, si poteva tirare in ballo l'articolo 20, comma h, del regolamento Uefa che rimanda all'articolo 23, peculiare per sbrogliare la matassa in casi del genere: ricorrere al migliore piazzamento nei gironi di qualificazione.

La situazione, però, s'è ingarbugliata ulteriormente perché nel Gruppo H di qualificazione Danimarca e Slovenia hanno raccolto lo stesso numero di punti (22). Per dirimere la questione è stato necessario verificare come sono andati gli scontri diretti allora: 1-1 all'andata a Lubiana (gol di Sporar e Hojlund), 2-1 a Copenaghen per la Danimarca (gol di Maehle, pareggio di Janza e raddoppio di Delaney). Ed è stata proprio quella marcatura che risale a novembre scorso che ha permesso di stilare la classifica esatta del Gruppo C alle spalle dell'Inghilterra (passata agli ottavi da prima).

In ultima istanza, in caso di parità assoluta ulteriore si sarebbe fatto ricorso ai calci di rigore, opzione quest'ultima valida dolo a determinate condizioni: due squadre hanno lo stesso numero di punti, di gol segnati/subiti, si sfidano nell’ultima partita del girone e sono ancora a pari punti al termine della gara. In questo caso la classifica finale è stabilita in base ai tiri dal dischetto a patto che nessun’altra nazionale del girone abbia gli stessi punti alla fine della della fase a ruppi.