video suggerito

Perché Kvaratskhelia al PSG non rischia di saltare dopo gli intoppi per Kolo Muani alla Juventus L’affare Khvicha Kvaratskhelia al PSG non ha nulla a che fare con l’operazione Kolo Muani alla Juventus stoppata dal numero massimo di prestiti. Il trasferimento del georgiano in Francia non è assolutamente a rischio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kolo Muani alla Juventus e Khvicha Kvaratskhelia al PSG. Due operazione già definite ma di fatto non ancora ufficializzate. Ma perché? Il francese è già a Torino e il georgiano è partito ieri da Napoli in direzione Parigi. Ma per il momento nessun annuncio è stato ancora fatto. Si tratta di due trattative slegate ma che in queste ore stanno confondendo i tifosi visto l'intreccio della vicenda burocratica che ha coinvolto il passaggio dell'attaccante francese in bianconero. Tutta colpa del numero massimo di slot di giocatori ceduti in prestito dallo stesso PSG. Un tetto che sarebbe stato superato con l'operazione Kolo Muani alla Juventus che dunque necessita di un ritocco.

Dal 1 luglio 2024 la FIFA ha infatti introdotto il limite massimo di 6 operazioni di giocatori over in prestito da parte di un determinato club. In questo momento il PSG deve dunque pensare di far rientrare dal prestito uno tra Cher Ndour dal Besiktas, Xavi Simons dal Lipsia, Renato Sanches dal Benfica, Nordi Mukiele dal Bayer, Carlos Soler dal West Ham o Juan Bernat dal Villarreal. Kvara, che sarà invece acquistato a titolo definitivo dal Napoli, non sarà un problema proprio per via della formula del trasferimento. Il caos generato dallo stop all'affare Kolo Muani aveva però confuso i tifosi sui social che pensavano a uno stop conseguente anche nell'affare per il passaggio del georgiano dagli azzurri ai parigini.

L'arrivo di Kolo Muani a Torino nella serata di ieri.

Secondo il regolamento FIFA un club può avere solo un massimo di tre professionisti ceduti in prestito a un unico club e un massimo di tre professionisti presi in prestito da un unico club. E in generale non può cedere fino a 6 giocatori in prestito. Il georgiano è dunque fuori da tutto ciò poiché è pronto a firmare un contratto di cinque che lo legherà al PSG. Non rientra per questo minimamente tra i problemi che hanno portato il PSG a bloccare l'affare con la Juventus nell'operazione Kolo Muani.

L'operazione Kvara è completamente slegata dal caos burocratico creato dal PSG con la Juve

Sicuramente l'uscita dell'attaccante francese comporterà però di conseguenza l'annuncio di Kvara. Numericamente cambia poco per la squadra di Luis Enrique che sostituisce di fatto Muani con il georgiano. Resta più che altro un problema per la Juventus e per Thiago Motta che contava di avere subito Kolo Muani a disposizione in vista del delicatissimo match di campionato di domani contro il Milan all'Allianz Stadium.