Kolo Muani alla Juventus, il PSG ha scoperto un problema prima dell’annuncio: cosa sta succedendo Clamoroso intoppo nell’affare Kolo Muani tra la Juventus e il PSG. Il club parigino ha scoperto un ostacolo burocratico poco prima di concludere definitivamente l’affare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Thiago Motta ha annunciato praticamente da solo l'arrivo di Kolo Muani alla Juventus anche se per il momento l'ufficialità da parte del club ancora non è arrivata. L'attaccante francese è arrivato a Torino nella serata di giovedì e in queste ore ha effettuato le visite mediche al JMedical. Tra questo periodo di tempo e il classico boom di post sui social da parte dei bianconeri però è già passato un po' di tempo considerando che si tratta di un giocatore da avere subito a disposizione. Ebbene infatti qualcosa sembra stia accadendo.

La Juve ha già l'accordo firmato con tutte le parti in causa, ma il PSG pare si sia accorto di aver esaurito gli slot per i prestiti e per questo si sta lavorando ad una nuova rapida possibile soluzione. Ogni squadra non potrà, infatti, superare le 8 operazioni in prestito durante il mercato sia in entrata che in uscita. Una volta che si raggiungerà questo limite dunque la società dovrà per forza vendere perché non potrà cedere più di 8 giocatori a titolo temporaneo. Un colpo di scena clamoroso in questo affare che la Juventus pensava di chiudere nel più breve tempo possibile. Un ostacolo che però sarà risolvibile presumibilmente già in serata.

Le parole di Thiago Motta e prima del caos burocratico con Kolo Muani

"Contento del suo arrivo, è interessante, stiamo aspettando delle pratiche burocratiche per il trasferimento. Se tutto ok sarà col gruppo, sennò aspetteremo". Erano state queste le parole di Thiago Motta alla vigilia di Juventus-Milan. Peraltro il tecnico dei bianconeri sperava di avere già l'attaccante a disposizione contro i rossoneri così com'è già accaduto con Alberto Costa. E invece lo scenario è cambiato rallentando l'operazione Kolo Muani che tutta la dirigenza sperava di aver chiuso subito puntando ora sulla questione difensore centrale.

Cosa succederà ora all'affare Kolo Muani alla Juventus

Kolo Muani ha superato le visite mediche e ha già firmato il contratto, allenandosi separatamente dal gruppo nella giornata di oggi. La Juve aspetta che questi problemi amministrativi vengano risolti. Il PSG potrebbe far rientrare anticipatamente uno dei giocatori mandati in prestito a inizio stagione e consentire così che il francese diventa a tutti gli effetti un nuovo attaccante a disposizione di Thiago Motta. Uno tra Xavi Simons, Soler, Mukiele, Sanches, Ndour, Bernat potrebbe rientrare dal prestito o ceduto a titolo definitivo.