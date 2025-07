Cosa farà il PSG con i 5 giocatori epurati da Luis Enrique: il club ha imposto la propria linea

Il PSG si presenterà il prossimo 6 agosto in ritiro. Praticamente solo 7 giorni prima della finale di Supercoppa Europea a Udine contro il Tottenham in programma il 13 agosto. Una scelta sorprendente da parte di Luis Enrique che salvo clamorosi ripensamenti inizierà la nuova stagione con 5 giocatori separati in casa: Kolo Muani, Skriniar, Asensio, Soler e Mukiele. Il tecnico spagnolo ritiene i calciatori in questione fuori dal progetto tecnico dei francesi campioni d'Europa che hanno perso l'ultima finale del Mondiale per Club contro il Chelsea.

Una situazione poco piacevole che però ha acceso diverse soluzioni di mercato per i giocatori, ma a una condizione, una linea imposta dal PSG: non svenderli. Ritenerli fuori dal progetto sì, ma non cederli a prezzo di saldo, altrimenti rischiano di restare senza giocare. Questo è ciò che si è imposto il club per iniziare poi ad ascoltare tutte le voce dalle varie società d'Europa interessate. I pezzi pregiati però sono soprattutto Randal Kolo Muani e Milan Skriniar. Per il primo c'è l'interesse concreto della Juventus, squadra preferita anche dal giocatore che ha militato in bianconero fino a qualche settimana fa al Mondiale per Club. Per il difensore ex Inter invece si riapre il fronte Fenerbahçe.

Le operazione dunque potrebbero anche portarsi a conclusione, ma proprio a fronte di questa linea imposta dal PSG difficilmente si potranno risolvere in tempi brevi. Nel caso di Kolo Muani, il calciatore vuole solo la Juventus che però potrebbe proporre un nuovo prestito, magari oneroso, con la possibilità di valutare l'obbligo a fine ma a cifre vantaggiose dei 40-50 che intende incassare il PSG. Il club per questo motivo sta attendendo se qualche squadre dalla Premier, come Newcastle e Manchester United, siano disposte a investire quella cifra.

La situazione di mercato di Skriniar e degli altri epurati

Stesso discorso per Skriniar per cui il PSG chiede 20 milioni, una cifra ritenuta troppo alta dal Fenerbahce, che spera di abbassare la somma nei prossimi giorni. Il difensore era in prestito proprio in Turchia nella seconda parte della passata stagione e sempre alla corte di Mourinho. Più risolvibile invece la situazioni di Soler che ha avuto un contatto con il Villarreal, dove il suo ex allenatore Marcelino ha approvato un possibile trasferimento. Per Marcos Asensio invece ancora nessuna possibilità concreta di trasferimento dopo che lo stesso Fenerbahce avesse provato a fiondarsi su di lui ma senza fortuna: il giocatore valuta altre destinazioni.