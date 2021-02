Perché il Napoli non ha ancora esonerato Gennaro Gattuso? Cosa aspetta il presidente, Aurelio De Laurentiis, a licenziare un allenatore che – al netto delle attenuanti per le assenze – non è riuscito a dare un'identità di gioco alla squadra? Fino a quando potrà andare avanti così? Davvero crede si possa risalire in classifica e conquistare il quarto posto in questo modo? E ronza in testo lo stesso quesito: perché non lo solleva dall'incarico? La riposta più semplice è che, forse, non c'è chi vuol prenderne il posto adesso se non a certe condizioni contrattuali. E nemmeno è facile reperire un'anima pia che faccia da traghettatore.

Chiunque esso sia: dalla suggestione del ritorno di Maurizio Sarri, passando per Rafa Benitez fino ad altre soluzioni (Luciano Spalletti) nessuno ha dato disponibilità da subito. Ipotizzare altri 3 mesi in agonia è quanto di peggio possa capitare ancora. Pensare alle dimissioni sarebbe un atto di orgoglio da parte di chi ha alimentato la propria aura di uomo tutto d'un pezzo. Invece, si trascina anche lui come trasportato dall'inerzia della corrente. Anzi, si definisce "orgoglioso e rammaricato" per come sono andate le cose nel doppio confronto con gli iberici e invita i calciatori a "mettere i tappi nelle orecchie" per non sentire i mugugni di una piazza abituata male e fare punti.

La differenza con il Granada, ma era successo anche in campionato contro altre squadre organizzate come lo Spezia, è tutta nell'ennesima esibizione dei partenopei: gli spagnoli sanno cosa fare, come muoversi in campo e reagire anche a una rete a freddo (quella di Zielinski che aveva illuso un po' tutti sulla remuntada qualificazione); il Napoli si arrangia come può, fatica a verticalizzare le azioni, si perde in una sterile costruzione dal basso, muove lentamente la palla che annaspa tra le pieghe di traiettorie sviluppate in orizzontale e all'indietro, ha difficoltà a rendersi davvero pericoloso e dà l'impressione che, alla prima accelerazione degli avversari, può accadere di tutto.

Il copione si è ripetuto anche contro gli andalusi: l'inizio sembra incoraggiante ma, al primo ‘solito' errore, salta ogni cosa. E vedere l'atteggiamento spavaldo del Granada, padrone del campo per tutta la prima frazione, è come spargere sale sulle ferite. Anzi, c'è un altro dettaglio altrettanto umiliante: verso la fine del primo tempo il tecnico iberico sceglie di arrivare al duplice fischio in inferiorità numerica e non effettuare la sostituzione. Lo fa perché la prestazione del Napoli dei primi 45 minuti è davvero imbarazzante al punto che, sul pareggio e con la qualificazione quasi certa in tasca, gli spagnoli stringono i denti e affrontano quel paio di minuti che mancano all'intervallo con carattere. Lo stesso mostrato nei parapiglia che s'accendono in campo un po' per il nervosismo dei padroni di casa e un po' perché, se non fai paura ad alcuno, vengono a prenderti per le orecchie anche in casa tua… Passano con molto mestiere, lasciando al Napoli le chiacchiere e i sospetti di Gattuso. Ecco, questa è una delle immagini peggiori offerte dai partenopei.

Non ingannino il dominio della ripresa e il numero di palle gol create, occasioni mancate. Più che merito del Napoli, è stato demerito del Granada. Ha consegnato campo e pallone in mano ai padroni di casa. Complice qualche affanno (e acciacco) di troppo, ha preferito alzare le barricate – rischiando di finire sotto quando è subentrato Mertens – e difendersi con ordine. Ha concesso qualcosa ma ha portato la qualificazione a casa. E il "Maradona", un tempo fortino degli azzurri, è divenuto ormai terra di nessuno. Una lenta e lunga agonia. Fa risultato chiunque può e vuole.