Perché i palloni dei gol di Inter-Fiorentina in finale di Coppa Italia vengono messi in una teca I palloni dei gol della Coppa Italia verranno chiusi in una teca durante la partita: saranno messi all’asta per i tifosi sulla piattaforma Socios.com.

A cura di Ada Cotugno

Portare a casa un cimelio della Coppa Italia non è un sogno irrealizzabile: come già successo per la Serie a e la Supercoppa Italiana, anche i palloni dei gol della finale Inter-Fiorentina saranno chiusi in una teca a bordocampo per poi essere messi all'asta per tutti i tifosi e gli appassionati di calcio sulla piattaforma di Socios.com.

Già nel corso di questo campionato abbiamo assistito a questo strano rituale, con i palloni dei gol chiusi nei sacchetti prima di essere autenticati da Gameused.com. Dopo il processo di verifica la sfera sarà dotata di un chip NFC che ne garantirà l'unicità e permetterà anche al suo possessore di rivedere il video della rete realizzata con quel pallone in qualsiasi momento attraverso un'app installata sul proprio smartphone.

I palloni dei gol della finale verranno messi all'asta attraverso l’app Socios.com nei giorni successivi alla partita, diventando così disponibili per qualsiasi tifoso disposti ad acquistarli. Sarà possibile presentare un'offerta per i cimeli soltanto per i possessori di Fan Token (gettoni virtuali) e vincerà chi avrà proposto la cifra più alta.

Lo stesso procedimento era andato in scena durante la Supercoppa Inter-Milan, con i tre palloni che hanno regalato le reti ai nerazzurri prelevati da un delegato della Lega Serie A e conservati accuratamente sotto una teca di vetro preparata a bordocampo. Oltre ai palloni delle reti della finale di Coppa Italia sono stati messi all'asta anche quelli di 25 partite della Serie A, chiusi in un sacchetto e trattati con lo stesso identico procedimento di autenticazione.

Inoltre, in occasione della finale di Coppa Italia e per il secondo anno consecutivo, il miglior giocatore della sfida sarà premiato sul prato dello stadio Olimpico di Roma con l’MVP powered by Socios.com, premio assegnato sulla base di analisi evolute realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye.