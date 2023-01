Perché i palloni dei gol nella Supercoppa Italiana vengono portati via e messi in una teca I gol realizzati in Supercoppa Italiana sono stati caratterizzati da un momento particolare: il pallone è stato conservato in una teca. Si tratta di un’iniziativa riservata ai Fan Token di Milan e Inter, grazie all’iniziativa ideata da Socios.com, in collaborazione con la Lega Serie A.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il sinistro di Dimarco ha sbloccato la finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter portando in vantaggio i nerazzurri. Una rete strana che ha visto l'arbitro Maresca fare un gesto inusuale quando si assegna un gol. Solitamente infatti è il portiere avversario a raccogliere dal sacco la palla finita in rete. In questo caso invece è stato proprio il direttore di gara a prenderla e consegnarla al Quarto Uomo, Chiffi, che a sorpresa di tutti l'ha presa tra le mani e conservata in una teca trasparente posta a bordo campo. Ma cosa significa? Si tratta di un'iniziativa ideata per questa Supercoppa Italiana riservata ai Fan Token di Milan e Inter, grazie all’iniziativa ideata da Socios.com (piattaforma basata sulla tecnologia di blockchain), in collaborazione con la Lega Serie A.

Il pallone inserito nella teca dopo il gol di Dimarco.

Una volta segnato un gol infatti, il pallone verrà preso dall'arbitro e consegnato a un rappresentante della Lega Serie A che lo metterà al sicuro, annoterà il minuto del gol e il marcatore e lo metterà in una teca con il marchio Socios.com. Proprio come accaduto in occasione dei gol di Dimarco e successivamente di Dzeko che hanno sbloccato la partita. Le telecamere avranno il compito di riprendere tutto prima che il pallone venga inviato alla sede centrale di Chiliz, dove sarà verificato dal team di Gameused.com (ovvero la tecnologia alla base di Socios.com) e integrato con un chip NFC che ne garantirà l'autenticità.

Il pallone all’interno delle teca come dimostrato da Socios.com e GameUsed.

Proprio il team di Gameused.com verifica i cimeli sportivi attraverso la Chiliz Blockchain e utilizza i chip NFC incorporati, consentendo a tifosi e collezionisti di autenticarli attraverso i propri smartphone. Ciò significa che il proprietario del pallone potrà guardare il gol vero e proprio quando vuole. In pratica Socios.com e Lega Serie A offriranno ai possessori di Fan Token di Milan e Inter la possibilità di vincere i palloni da gol. I fan token, nel modo più generico in cui possiamo descriverli, sono una sorta di gettoni virtuali, che quindi non hanno una forma materiale al di là di quella digitale.

Chiunque ne sia in possesso può prendere parte alla vita del club in un modo determinato dalla società stessa, che ne definisce limiti e opportunità. Proprio come nel caso di questa iniziativa. Ecco perché i cimeli di gara, come il pallone in questo caso, possono essere recuperabili solo dai possessori di Fan Token di Inter e Milan su Socios.com e faranno parte di Socios Collectibles, il nuovo hub per gli oggetti da collezione reali verificati tramite blockchain sull'app, gestito sempre da Gameused.com. Come possono avere i tifosi la possibilità di avere il pallone del gol? Bisognerà avere un numero specifico di Fan Token di Milan o Inter e partecipare alla speciale asta che metterà in palio la preziosa sfera.