video suggerito

Perché i Mondiali 2030 si giocheranno in sei nazioni diverse: l’edizione itinerante per il Centenario Saranno Spagna, Marocco, Portogallo, Argentina, Uruguay e Paraguay a ospitare la Coppa del Mondo 2030, la prima edizione itinerante della storia: si giocherà in tre continenti differenti a causa del Centenario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'assegnazione dei Mondiali del 2030 ha scritto un pezzo di storia della competizione: per la prima volta nella storia la Coppa del Mondo si giocherà in sei nazioni differenti sparse su tre continenti, uno spettacolo mai visto messo in piedi per celebrare il centenario della prima edizione che si disputò in Uruguay nel 1930. Spagna, Portogallo e Marocco organizzeranno la competizione ma tre partite si giocheranno tra Argentina, Paraguay e Uruguay in una sorta di torneo itinerante che richiederà un dispendio di energie enorme.

I Mondiali 2030 si giocheranno in sei Paesi

Prima d'ora non si era mai visto niente del genere, ma la Fifa ha decido di organizzare uno spettacolo inedito per celebrare i 100 anni della Coppa del Mondo, un traguardo straordinario che darà vita alla prima edizione itinerante. Le prime tre partite dei Mondiali si giocheranno in Argentina, Uruguay e Paraguay che ospiteranno le sfide delle rispettive squadre tra l'8 e il 9 giugno, proprio per commemorare la partita inaugurale del 1930.

Poi l'intera competizione si sposterà tra l'Europa e il Nord Africa che saranno invece la casa di tutte le altre partite a partire al 13 giugno: Spagna, Portogallo e Marocco saranno i tre Paesi dove si giocherà la gran parte delle gare dei Mondiali, dato che sono stati proprio loro a vincere le candidature.

Leggi anche I Mondiali 2034 si giocheranno in Arabia Saudita: la Fifa ufficializza la sede del torneo

Perché sarà una Coppa del Mondo itinerante

La celebrazione del Centenario era un'evento che aveva fatto ingolosire il Sudamerica che avrebbe voluto ospitare a tutti i costi l'edizione del 2030. Alla fine però i tre Paesi si sono tirati indietro davanti alla candidatura di Marocco, Portogallo e Spagna che hanno avuto l'assegnazione dei Mondiali, lasciando però all'altro continente un ruolo simbolico.

Per questo motivo le prime tre partite dei Mondiali 2023 si giocheranno in Argentina, Paraguay e Uruguay: sarà Montevideo a ospitare un'esclusiva cerimonia di celebrazione del Centenario della Coppa del Mondo, proprio dove nel 1930 vide la luce la prima edizione organizzata dalla Fifa. Ma che c'entrano le altre due nazioni? L'Argentina ospiterà una partita in quanto finalista di quella edizione mentre l'altra sarà in Paraguay per il suo ruolo come sede della Conmebol, la prima e unica confederazione esistente all'epoca dell'edizione del 1930.