Perché i giocatori del Pescara si sono allenati con un occhio bendato: c’è un doppio beneficio Lo strano allenamento del Pescara di Baldini. I giocatori sono in campo con un occhio bendato. È una tecnica che l’allenatore toscano ha utilizzato anche a Catania. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

I giocatori del Pescara di Silvio Baldini in campo durante gli allenamenti con un occhio bendato. L'immagine mostrata dagli account sociale del club abruzzese mostrano infatti questa curiosa sessione curata del tecnico del Delfino che attualmente è primo nel girone B di Serie C. Una tecnica ben precisa che mira a tenere alta la concentrazione di ogni singolo calciatore e a ridurre la percezione della fatica restando con un solo occhio libero. Una tecnica che spesso viene utilizzata dai pugili e che evidentemente ha convinto anche Baldini che l'ha trasportata nel calcio.

Il metodo di Baldini sembra dunque essere efficace vista la posizione in classifica attuale del Pescara che vuole tornare nella serie cadetta quanto prima. L'allenamento bendato dunque come sinonimo di successo. Gli addetti ai lavori hanno notato come il cervello avverta meno lo sforzo fisico con un occhio bendato poiché impegnato a compensare proprio la visibilità ridotta. Baldini però già in altre due occasioni aveva messo in pratica un tipo di allenamento del genere mostrandosi ancora una volta una degli allenatori più innovativi in Italia.

Già a Catania infatti Baldini aveva messo in pratica questo tipo di allenamento restando profondamente colpito dall'impatto che esso ha poi generato sulla tenuta fisica e tecnica dei calciatori. La stanchezza dovrebbe essere di meno come sottolineato in un'intervista all’emittente Rete 8 dal centrocampista del Pescara, Antonino De Marco: "Non è stato facile, ma il mister ci ha detto che ci aiuta a livello visivo perché quando ricevi palla sei più concentrato nel controllo e migliori tecnicamente". Baldini dunque fondamentale nel migliorare le prestazioni sportive.

Baldini a Carrara decise di far allenare la squadra su un ring della boxe

A Carrara invece, nella sua precedente esperienza nel club toscano, Baldini aveva provato a far svolgere ai suoi giocatori una sessione d'allenamento ancor più particolare. Tutti venivano chiamati ad allenarsi direttamente sul ring della palestra. Questo serviva per aumentare la velocità durante la gara, l'esecuzione, i riflessi, la concentrazione e anche la gestione della pressione. Sicuramente i calciatori da questa settimana avranno appreso molto pronti per la prossima sfida proprio in Toscana in casa della Lucchese.