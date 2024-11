video suggerito

Perché Gasperini è stato espulso in Parma-Atalanta: "Il quarto uomo mi ha provocato". Cosa ha fatto La lite con il quarto uomo è costata l'espulsione a Gasperini che parla di ingiustizia: "La provocazione del quarto uomo si è concretizzata nel fatto che è stato due minuti a guardarmi in panchina. Gli dicevo: 'Guarda il campo, non guardare me'"

A cura di Ada Cotugno

L'Atalanta si gode un momento speciale in campionato con il suo primo posto, ma la striscia di 11 partite da imbattuta è stata rovinata dall'espulsione di Gian Piero Gasperini. Durante il secondo tempo della gara contro il Parma l'allenatore è stato mandato in tribuna per un doppio giallo he ha fatto discutere e che ha creato una scia di polemiche tra lui e l'arbitro, apostrofato durante uno sfogo.

Sarà costretto a saltare la prossima partita, in programma contro la Roma, ma ai microfoni di Sky Gasperini ha voluto spiegare per filo e per segno cosa è accaduto in quei momenti per sottolineare (a suo avviso) di essere stato vittima di una vera e propria provocazione da parte del quarto uomo che lo ha indotto all'espulsione.

Gasperini spiega la sua espulsione

Per l'allenatore c'è tanto da recriminare contro il Parma, a partire proprio dalla sua espulsione per doppia ammonizione che non riesce proprio a giustificare. Il colpevole di tutto ciò sarebbe il quarto uomo: "Loro si sono trovati a riaprire una partita chiusa: non è stato tanto l'arbitro quanto il quarto uomo. Era finita lì: il quarto uomo mi ha provocato continuando a fissarmi in panchina".

All'inizio del secondo tempo Gasperini si stava lamentando per qualche fallo di troppo ricevuto dall'Atalanta e, dopo aver ricevuto un giallo, si è sentito provocato dal quarto uomo che lo avrebbe fissato senza motivazione per due minuti, irritandolo. A quel punto l'allenatore non si è trattenuto: "Hanno iniziato a lanciare palle lunghe, c’è stato un fallo evidente sulla schiena di Toloi. In quel modo lì non ci stava bene perché se sulle palle lunghe nascono questi falli allora può nascere di tutto. C’è stata l’ammonizione, ma poi era finita li. La provocazione del quarto uomo si è concretizzata nel fatto che è stato due minuti a guardarmi in panchina. Gli dicevo: ‘Guarda il campo, non guardare me' Lui ha richiamato l’arbitro, che mi ha mandato fuori. L’ha reso protagonista anche questa sera. Non era protagonista diversamente e ha saputo diventarlo".