Perché è stato assegnato il gol a Nicolussi Caviglia e non a Pohjanpalo in Venezia-Como Un gol conteso tra compagni di squadra durante la partita della 15ª giornata di Serie A tra Venezia e Como. Al 16′ Nicolussi Caviglia calcia dalla distanza Pohjanpalo devia e il pallone finisce in rete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Venezia-Como era una sfida salvezza, la partita è stata bella, tanti gol, tanti emozioni e un gol, il primo conteso, tra due calciatori neroverdi Hans Nicolussi Caviglia e Joel Pohjanpalo. Inizialmente la rete è stata assegnata al bomber finlandese, ma poi la Lega di Serie A ha deciso di assegnare la rete al centrocampista di proprietà della Juventus.

Nicolussi tira, Pohjanpalo tocca: è gol

Pohjanpalo è sempre l'uomo più atteso quando gioca il Venezia, lo è perché ha segnato tanto lo scorso anno in Serie B e perché tanti appassionati di fantacalcio hanno deciso di acquistarlo. In tanti di loro hanno sorriso, festeggiato quando hanno visto del gol di Pohjanpalo che in modo quasi casuale aveva messo lo zampino sul gol dell'1-0 al Como. Ma dopo quasi un'ora da quel momento la rete ha cambiato proprietario, la Lega di Serie A ha assegnato ufficialmente il gol a Nicolussi Caviglia, che aveva calciato verso la porta difesa da Pepe Reina.

Il regolamento è chiaro: il gol è di Nicolussi Caviglia

Ma cosa è successo esattamente? Al 16′ Nicolussi Cagilia calcia dalla distanza, il tiro viene deviato da Pohjanpalo ed è finito in rete, gol 1-0 e fa festa il Venezia, che è ultimo in classifica. La deviazione del finlandese però ha portato a delle discussioni che hanno prodotto una grande cambiamento. Perché il gol è stato dato a Nicolussi. La Lega di Serie A ha deciso così perché la deviazione di Pohjanpalo è assimilabile a quella di un difensore di una squadra avversaria perché il tiro di Nicolussi Caviglia era diretto verso la porta.

La Lega Serie A ha delle linee guida molto chiare, così l'attribuzione è piuttosto semplice da decretare un gol conteso: "A) Nel caso di un tiro indirizzato nello specchio della porta e deviato involontariamente in rete da un proprio compagno la marcatura sarà assegnata all’autore originario del tiro. Se un tiro indirizzato fuori dallo specchio della porta colpisce un proprio compagno e termina in rete, la paternità del gol è attribuita all’autore dell’ultimo tocco. B) Quando un tiro indirizzato nello specchio della porta è deviato in rete da un compagno la cui attiva partecipazione al gioco modifica la traiettoria del pallone, a quest’ultimo va assegnata la paternità del gol".