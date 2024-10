video suggerito

Perché Dusan Vlahovic non è stato convocato dalla Serbia per le due partite di Nations League Il CT della Serbia ha deciso di lasciare Vlahovic fuori dalla lista dei convocati per le partite contro Svizzera e Spagna: secondo alcuni è colpa di alcune vecchie ruggini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Nelle designazioni di Dragan Stojkovic per i prossimi impegni della Serbia non compare il nome di Dusan Vlahovic: l'attaccante è stato lasciato a casa nonostante l'ottimo momento di forma che sta vivendo con la Juventus e che lo ha portato a segnare due doppiette consecutive in Serie A e Champions League. La sua è un'assenza che fa molto rumore perché non ha ancora trovato una spiegazione ufficiale. È davvero difficile lasciare a casa un giocatore in questo stato di forma e fiducia, che è riuscito a rialzarsi dopo un avvio di stagione un po' complicato e soprattutto pieno di critiche.

Eppure non gli bastano i quattro gol in due partite per rientrare nel giro della nazionale con la quale non gioca ormai da diversi mesi. Nell'ultima sosta per le nazionali infatti Vlahovic era stato lasciato fuori dai convocati ma per sua scelta, adducendo a problemi familiari che gli avevano reso impossibile rispondere alla chiamata del commissario tecnico. Anche adesso resterà a Torino a lavorare assieme agli altri compagni in vista delle prossime sfide che aspettano la Juve, come i big match contro Lazio e Inter.

Vlahovic non convocato, i motivi della scelta

Che sia un fatto puramente di rendimento si può escludere. Nelle ultime due partite fra campionato e coppa l'attaccante ha segnato quattro gol e soprattutto in Champions League ha giocato una partita monumentale: una doppietta quando tutto sembrava perso, tanto carattere e soprattutto la convinzione (trasmessa a tutti i suoi compagni) di poter ribaltare contro il Lipsia quando la Juve era in svantaggio.

Per questo non regge la teoria della mancata convocazione per le partite di Nations League contro Svizzera e Spagna per motivi tecnici. La spiegazione ufficiale da parte di Stojkovic non è ancora arrivata ma secondo tanti tutto girerebbe intorno a quello che è accaduto durante la finestra internazionale di settembre, proprio quando Vlahovic non aveva dato la sua disponibilità alla chiamata in nazionale: la teoria più accreditata è quella di una sorta di ripicca da parte del commissario tecnico che avrebbe deciso di fare a meno di lui anche questa volta nonostante l'ottimo stato di forma. Al suo posto la Serbia in attacco punterà su Luka Jovic, Joveljic, Mitrovic e Ivanovic.