Perché Cristiano Ronaldo è stato snobbato al Pallone d'Oro nonostante numeri da premio Gerd Muller Harry Kane e Kylian Mbappé si sono aggiudicati il Premio Gerd Muller. Entrambi hanno realizzato 52 gol nella passata stagione. Cristiano Ronaldo ne ha segnati 57 nel 2023-2024, ma il regolamento lo ha penalizzato.

A cura di Alessio Morra

Rodri ha vinto il Pallone d'Oro, un riconoscimento meritato per il centrocampista spagnolo del Manchester City, al netto delle polemiche feroci del Real Madrid. Rodri non è stato l'unico premiato a Parigi, dove da qualche anno si assegnano anche un'altra serie di riconoscimenti dedicati a ruoli specifici. Il premio per l'attaccante con più gol della stagione è stato assegnato a Kane e Mbappé, autori di 52 gol stagionali. Numeri eccezionali, ma c'è un attaccante che nella stagione passata ne ha realizzati di più e cioè Cristiano Ronaldo che di sicuro sarà rammaricato, ma se il portoghese non ha vinto c'è un motivo preciso.

Rodri vince il Pallone d'Oro 2024

Rodri si è preso la copertina con il Pallone d'Oro maschile, Aitana Bonmatì ha vinto quello femminile. Il Dibu Martinez ha vinto il premio dedicato al miglior portiere, Yamal quello per il miglior giovane, mentre Ancelotti e Emma Hayes sono stati nominati come i migliori allenatori del 2023-2024. Riconoscimenti di squadra per il Real Madrid maschile e il Barcellona femminile e Premio Socrates per Jennifer Hermoso.

Kane e Mbappé vincono il Premio Gerd Muller

Hanno vinto il Premio Gerd Muller invece Harry Kane e Kylian Mbappé. Kane, si era già aggiudicato la Scarpa d'Oro del 2023-2024 continua a vincere premi singoli (mentre è a caccia del primo titolo con club o nazionale), e Mbappé hanno vinto per la prima volta questo trofeo che per gli attaccanti non conta poco. Premio intitolato a uno dei più grandi bomber della storia, che è venuto a mancare nel 2021. Il premio è stato creato nel 2021 e l'anno seguente è stato intitolato al grande attaccante tedesco, riconoscimento vinto prima da Lewandowski (due volte) e poi da Haaland.

Harry Kane riceve il premio Gerd Muller a Parigi, accanto c'è Rummenigge.

Per questo riconoscimento le polemiche stanno a zero. Perché a differenza della Scarpa d'Oro che decreta come vincitore il calciatore che ha realizzato più gol nel campionato di appartenenza (c'è una media che calcola i gol per ogni campionato), nel Premio Gerd Muller invece si sommano tutti i gol realizzati nell'ultima stagione. Quindi oltre a quelli con i club, in tutte le competizioni, anche quelli con la rispettiva nazionale.

Kane e Mbappé hanno avuto una clamorosa parità totale. 52 gol a testa nel 2023-2024. Entrambi ne hanno segnati 44 con il club (Bayern e PSG) e 8 con la nazionale. 36 gol in Bundesliga per Kane, 27 in Ligue 1, 8 gol a testa in Champions League, con le reti in Coppa di Francia il francese si è messo in parità. Premio condiviso, e va bene così a entrambi che conquistano un riconoscimento di livello ed entrano in un circolo ristretto.

Ronaldo ha fatto più gol dei vincitori: penalizzato dal regolamento

Ma in realtà Cristiano Ronaldo ha segnato più gol di entrambi nella stagione 2023-2024. Perché CR7 ha realizzato 50 gol con l'Al-Nassr nella passata stagione, ai quali vanno aggiunti i 7 siglati con la nazionale del Portogallo. Dunque, considerato che la matematica non è un'opinione, sono 57 i gol di Ronaldo contro i 52 di Kane e Mbappé. Ma perché Ronaldo non ha vinto il Premio Gerd Muller? Semplice rispondere. Perché vengono presi in considerazione i gol realizzati nel contesto europeo, tra campionati e coppe, oltre a quelli con le nazionali. Per questo CR7 non è stato davanti all'inglese e al francese.