Perché Chamakh ha regalato una sua maglia dell’Arsenal al sindaco di New York Mamdani

Zohran Mamdani lo scorso 4 novembre ha vinto le elezioni ed è diventato sindaco di New York. Ufficialmente entrerà in carica tra pochi, il primo gennaio. È popolarissimo Mamdani, che poche settimane dopo l'elezione ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato della sua passione per l'Arsenal. Da quel momento tre calciatori hanno ritrovato una popolarità gigantesca: Cygan, Squillaci e Chamakh, che ha deciso di fare un regalo al sindaco della ‘Grande Mela'.

"Ogni mattina penso a Cygan, Squillaci e Chamakh"

Durante una chiacchierata al canale YouTube The Adam Friedland Show, Mamdani ha parlato dell'Arsenal, la sua squadra del cuore. E per mostrare di non essere un tifoso occasionale o superficiale ha detto con simpatia una frase che non è passata inosservata: "Ogni mattina quando mi sveglio penso a Sebastien Squillaci, Pascal Cygan e Marouane Chamakh", che sono stati tutti e tre calciatori dei Gunners. Ha citato loro per far capire di essere un tifoso vero, altrimenti avrebbe potuto tirare fuori i nomi di Bergkamp, Henry o degli eroi di oggi come Saka o Rice.

Chamakh: "Ho voluto regalare al sindaco di NY una maglia che ho indossato in Champions"

Quelle parole hanno avuto una eco mondiale e ovviamente hanno colpito positivamente i due ex difensori francesi e l'ex attaccante marocchino, che per la verità con l'Arsenal ha combinato molto poco. E Chamakh ha deciso di fare un regalo al sindaco inviandogli una sua maglia, una di quelle che aveva conservato dei tempi dell'Arsenal. Intervistato da TFT Marocco l'ex calciatore ha detto: "Sentir fare il mio nome mi ha scaldato il cuore. È stato bello sapere che è un tifoso dell'Arsenal. Come è stato bello vederlo tifare per il Marocco per la prima partita di Coppa d'Africa. Mi sono preso la libertà di regalargli una delle maglie che ho indossato con l'Arsenal quando ho giocato in Champions League".

Anche Cygan vuole fare un regalo al sindaco Mamdani

Cygan invece quando venne a sapere di quelle parole ha mostrato altrettanta gioia, spiegando il suo stupore e promettendo pure lui il regalo di una maglia: "Il signor Mamdani avrebbe potuto parlare di Henry, Bergkamp o Vieira, ma alla fine ha tirato fuori i nomi tre giocatori non sconosciuti, ma diciamo normali. Abbiamo cercato di fare il nostro lavoro al meglio delle possibilità. Sono contento che lui ci ricordi per alcune cose bello. Vorrei inviargli una delle maglie degli ‘Invincibili". Cygan ha fatto parte della rosa dell'Arsenal che da imbattuto vinse la Premier League nel 2003-2004.