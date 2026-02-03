Perché Bologna-Milan si gioca stranamente di martedì senza che ci fossero obblighi di calendario

L’ultimo turno di campionato è durato cinque giorni e si concluderà con la partita tra Bologna e Milan, eccezionalmente programmata di martedì per esigenze televisive.

Il Milan sarà ospite in casa del Bologna per l'ultima partita della 23esima giornata di campionato che si giocherà eccezionalmente di martedì. Non si tratta di un turno infrasettimanale, ma di un posticipo allungato che chiuderà il turno giocato nel weekend: è una scelta molto particolare che non si era mai vista prima e che non è dettata da esigenze di campo, ma che è stata voluta dalla Lega Serie A per non far accavallare due partite di lunedì e regalare agli appassionati due eventi in prima serata che coinvolgono squadre al vertice del nostro campionato.

Milan in campo a Bologna di martedì

Questa volta non ci sono partite da recuperare e neanche obblighi di calendario che hanno costretto il Milan ad affrontare la trasferta di Bologna di martedì. È l'ultima partita del 23esimo turno do Serie A, aperto venerdì con Lazio-Genoa e concluso proprio dai rossoneri al Dall'Ara: sarà il secondo posticipo dopo quello del lunedì con Udinese-Roma, scese in campo nel classico slot delle 20:45. Ma quindi perché la squadra di Allegri dovrà giocare di martedì se non ci sono ostacoli di calendario? La risposta è da ricercare nelle esigenze televisive e di programmazione degli eventi.

La Lega Serie A ha chiesto di far giocare la partita in un giorno insolito perché non voleva "sacrificare" il Milan o la Roma alle 18:30 del lunedì, orario che ha sicuramente meno appeal della prima serata. Era già successo di avere due gare nel posticipo del lunedì, ma trattandosi di due big che lottano ai vertici della classifica hanno preferito spalmarle su due giorni. Così, per dare risalto anche alla trasferta dei rossoneri in casa del Bologna, si è preferito spostarla di un giorno per avere a disposizione la prima serata e non rilegarla in uno slot secondario, approfittando anche che le due squadre sono libere da impegni europei nella prossima settimana (il rossblù giocheranno i playoff il 19 febbraio): ècosì che nasce una giornata di campionato lunghissima spalmata su cinque giorni, da venerdì 30 gennaio a martedì 3 febbraio.