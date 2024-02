Perché Belotti giocherà la 21ª giornata di Serie A con due squadre diverse ed è tutto regolare Andrea Belotti è sceso in campo in Roma-Verona della 21ª giornata di Serie A, pochi giorni dopo è passato alla Fiorentina. E con i viola si appresta a giocare il match con il Bologna, che è un recupero della 21ª giornata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La ventunesima giornata di Serie A del campionato 2023-2024 è stata spacchettata a causa della Supercoppa Italiana. Napoli, Fiorentina, Inter e Lazio, in quei giorni, sono volate in Arabia Saudita e non hanno disputato nel weekend del 20-21 gennaio i rispettivi incontri, rinviati al mese di febbraio. Mercoledì si disputerà il primo dei quattro recuperi: Bologna-Fiorentina, in campo con ogni probabilità ci sarà il ‘Gallo' Belotti, che la ventunesima giornata l'ha già vissuta, scendendo in campo in Roma-Verona. Non è la prima volta, ma è una rarità e soprattutto è tutto regolare.

Sembra un film di Nolan, precisamente Tenet, il protagonista però non è un attore di Hollywood ma Andrea Belotti che il 20 gennaio, il giorno in cui ha fatto il suo esordio da allenatore della Roma Daniele De Rossi era all'Olimpico. Il ‘Gallo' ha iniziato dalla panchina la sfida con il Verona, De Rossi lo ha mandato in campo all'81', al posto di El Shaarawy. C'era anche lui all'Olimpico quando l'incontro è finito e la Roma ha festeggiato i ritrovati tre punti.

Quella è stata la sua ultima partita con i giallorossi, otto giorni dopo era in panchina contro la Salernitana, poi c'è stato l'addio, con il passaggio alla Fiorentina negli ultimissimi giorni di mercato. L'ex bomber del Toro ha iniziato alla grande, dopo un buon esordio personale con il Lecce, è arrivato subito il gol contro il Frosinone. Contro il Bologna Italiano dovrebbe riproporlo dal primo minuto.

Leggi anche De Laurentiis dice che il campionato di Serie A è falsato: colpa di alcune squadre

In ogni caso, pure se partirà dalla panchina, Belotti sarà impegnato in un altro match della 21ª giornata. La sua situazione è curiosa. Perché l'attaccante di fatto ha la possibilità di giocare per due volte lo stesso turno di campionato. In Serie A è già successo, al momento, una sola volta quattro anni fa. Il protagonista all'epoca è stato Jonathan Eysseric, sceso in campo nel dicembre 2019 in Fiorentina-Roma (giocava con i viola) e poi nel febbraio 2020 in Lazio-Verona (con i gialloblu), tutte e due le partite erano valide per la 17ª giornata – ironia della sorte tre delle quattro squadre sono le stesse, e di mezzo c'è sempre quella viola.

Quando venne fuori il fatto che il francese avesse giocato due volte lo stesso turno, la Lazio scrutò il regolamento e scoprì che non c'era un espresso divieto. Quindi niente reclamo. Eysseric stabilì un primato. Poi l'occasione non è capitata più a nessuno fino a Belotti, che si appresta a vivere per la seconda volta la medesima giornata di campionato.

Ma un calciatore può disputare per due volte la stessa giornata di Serie A? Il regolamento non lo vieta, non c'è una norma precisa che dica di no. Ma in realtà nemmeno che lo consenta. L'articolo 34 comma 2 del NOIF stabilisce che: "Nello stesso giorno un calciatore o una calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale". Si intende il giorno, non la giornata di calendario. In questo caso tra Roma-Verona e Bologna-Fiorentina sono trascorsi abbondantemente oltre venti giorni. Quindi il Gallo può giocare due volte.