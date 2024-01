Dybala e Pellegrini regolano la Salernitana, la Roma vince 2-1: buona anche la seconda per De Rossi Senza brillare la Roma batte 2-1 la Salernitana all’Arechi grazie ai gol di Dybala e Pellegrini: seconda vittoria per i giallorossi con De Rossi che sale ora al quinto posto in classifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Buona anche la seconda per Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. I giallorossi non brillano ma riescono comunque a battere 2-1 la Salernitana all'Arechi conquistando così il secondo successo consecutivo che li proietta, in attesa dei tanti recuperi, al quinto posto in classifica ad un solo punto dalla zona Champions League.

Un successo arrivato al termine di una partita che la formazione capitolina aveva cominciato malissimo con un primo tempo in cui, nonostante un possesso palla elevato, non era mai riuscita ad impensierire la retroguardia avversaria mentre la Salernitana si è più volte fatta pericolosa dalle parti di Rui Patricio in ripartenza. In avvio di ripresa però arriva l'episodio che dà una svolta al match: Maggiore colpisce il pallone con il braccio in area (dopo una sospetta trattenuta di Mancini che sia il direttore di gara che il VAR non hanno ritenuto fallosa) e l'arbitro Di Bello assegna il calcio di rigore che Paulo Dybala trasforma portando in vantaggio gli ospiti.

Qualche minuto più tardi è ancora la Joya che avvia l'azione che porta al momentaneo 2-0: l'argentino con un tacco illuminante smarca sulla corsia di destra Karsdorp che può andare così comodamente al cross per il capitano Lorenzo Pellegrini che, appostato tutto solo all'altezza del secondo palo, può depositare il pallone in rete regalando il doppio vantaggio ai giallorossi. Doppio vantaggio che dura però solo 4 minuti: al '70 infatti ci pensa Kastanos, su assist di uno straordinario Tchaouna, a riaprire i giochi dimezzando lo svantaggio. Nel finale la Salernitana si getta in attacco alla disperata ricerca del pareggio (e chiede anche un calcio di rigore per un leggerissimo contatto in area tra Llorente e Candreva) ma la Roma resiste all'assedio granata portando a casa l'importantissimo successo, il secondo nelle due partite giocate dopo l'esonero di José Mourinho e l'arrivo in panchina della bandiera Daniele De Rossi.