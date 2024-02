La prima volta di Belotti con la Fiorentina, la Viola batte 5-1 il Frosinone e rivede l’Europa La Fiorentina cala il pokerissimo e si riporta a ridosso della zona ‘quarto posto’: Frosinone battuto con un sonoro 5-1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Fiorentina cala il pokerissimo e si riporta a ridosso della zona ‘quarto posto'. Frosinone schiantato allo stadio Artemio Franchi per 5-1 con una prestazione di altissimo livello, che ha visto la Viola chiudere la prima frazione per 3-0 mettendo in mostra tutte le qualità di Vincenzo Italiano. Dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite, la squadra toscana si sblocca in campionato nel 2024 e sale provvisoriamente al 6° posto in classifica.

Primo tempo tutto di marca viola dopo un avvio complicato: dopo il palo di Beltran si è scatenato Ikoné, che in tre minuti ha servito il vantaggio a Belotti e poi si è messo in proprio raddoppiando con la deviazione di Okoli. Prima rete del Gallo con la maglia gigliata. Nico Gonzalez si divora il tris, ma ci pensa Martinez Quarta a battere per la terza volta di testa prima dell'intervallo e a far esultare i tifosi viola.

Nota statistica: dalla sua stagione d'esordio in Serie A Cristiano Biraghi ha servito 32 assist, ovvero almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altro difensore nel periodo. Con il passaggio vincente di oggi è diventato il settimo assist-man differente per una delle sette reti di Lucas Martinez Quarta nel massimo campionato italiano.

Il poker di Nico Gonzalez arriva poco dopo: su un pallone vagante in area che Okoli allontana corto di testa, Duncan prolunga in area per l'argentino che al volo col destro batte Turati sotto la traversa.

A riaprire i giochi ci ha provato capitan Mazzitelli direttamente su calcio di punizione dal limite ma nei minuti finali è Barak a trovare il quinto gol dei viola: Turati si oppone a Nzola da pochi passi, ma sulla ribattuta il tap-in del centrocampista ceco che chiude definitivamente la sfida.

Il tabellino di Fiorentina-Frosinone

RETI: 16′ Belotti, 19′ Ikoné, 43′ Martínez Quarta, 53′ Nico González, 66′ Mazzitelli, 85′ Barak.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martínez Quarta (72′ Comuzzo), Biraghi; Mandragora, Duncan (72′ Arthur); Ikoné, Beltrán, González (60′ Bonaventura); Belotti (72′ Nzola). A disp.: Martinelli, Vannucchi, Faraoni, Bonaventura, López, Barák, Infantino, Sottil. All. Italiano

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli (78′ Cheddira), Okoli, Monterisi (46′ Romagnoli), Valeri; Mazzitelli, Barrenechea (65′ Reinier), Harroui (65′ Brescianini); Soulé, K. Jorge, Seck (46′ Lirola). A disp.: Cerofolini, Frattali, Garritano, Báez, Ibrahimovic, Kvernadze, Caso. All. Di Francesco

ARBITRO: Ermanno Feliciani.