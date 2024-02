Percassi furioso per l’arbitraggio di Inter-Atalanta: “Rigore scandaloso, fatti errori gravissimi” L’amministratore delegato dell’Atalanta è andato su tutte le furie per le decisioni dell’arbitro Colombo: “Non c’è alcun tocco di braccio, al massimo c’è un rigore per noi” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Luca Percassi fa sentire la sua voce dopo la sconfitta dell‘Atalanta contro l'Inter: i bergamaschi sono stati travolti per 4-0 dai nerazzurri ma durante la partita ci sono stati due episodi arbitrali che non sono andati giù alla dirigenza. Ed è per questo che nel post partita ai microfoni di DAZN si è presentato direttamente l'amministratore delegato per riferire il pensiero della società.

Le decisioni contestate sono state relative al tocco di mano di Miranchuk che ha fatto invalidare il gol del vantaggio dell'Atalanta e all'episodio da cui è scaturito il calcio di rigore in favore dell'Inter. Percassi va dritto al punto, senza parlare della partita: "È un grande dispiacere il risultato perché gli episodi sono stati determinanti, secondo noi sono stati fatti errori gravissimi. Incomprensibile il gol annullato a De Ketelaere. Incomprensibile che venga annullato con tutte le immagini a disposizione".

In casa Dea si contestano fortemente le decisioni dell'arbitro Colombo e del VAR Di Paolo. Per Percassi la direzione di gara ha condizionato fortemente la partita in favore dell'Inter: "Non c'è alcun tocco di Miranchuk, al massimo c'è un rigore per l'Atalanta. E il rigore è scandaloso, nessuno allo stadio ha capito. Nessuno l'avevo visto e il guardalinee aveva alzato la bandierina. Siamo profondamente dispiaciuti. Tanti complimenti all'Inter ma partita condizionata da episodi arbitrali".

Mentre l'amministratore delegato commentava l'arbitraggio scorrevano le immagini degli episodi chiave della partita, commentati anche dall'ex arbitro Luca Marelli che ha provato a spiegare le motivazioni dietro alle decisioni dell'arbitro Colombo.

Parole che non hanno placato la rabbia di Percassi che, prima di allontanarsi dal microfono, ha continuato la sua protesta: "Non interpretiamo immagini gravissime: non c'è alcun tocco di braccio sul primo gol. Dispiace che questi episodi condizionino una gara così".