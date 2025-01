video suggerito

Per la troppa pioggia le linee del campo si cancellano, ma la soluzione è geniale: si usa il latte Incredibile rimedio per salvare lo svolgimento di una partita nel campionato portoghese di seconda divisione. Per le troppe piogge il campo era impraticabile con le righe completamente cancellate, ma un impasto speciale ha permesso di giocare: “E’ una tecnica usata anche in Premier League” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il 2025 in Portogallo inizia in uno dei modi più sorprendenti in assoluto: è accaduto in occasione del match tra Uniao Desportiva Oliveirense e Felgueiras, incontro valido per la diciassettesima giornata della Liga Portugal 2, la seconda divisione portoghese. A causa della pioggia battente, tutte le righe del campo si sono pian piano sbiadite fino a scomparire rendendo impossibile poter giocare. Sotto il diretto controllo dell'arbitro gli addetti dello stadio si sono dovuti così dar da fare per permette che la partita iniziasse, ridipingendo le linee. Ma perché non scolorissero ancora, hanno usato uno stratagemma geniale: insieme al classico composto di gesso, hanno utilizzato il latte intero.

La soluzione vincente che salva la partita: il latte insieme al gesso

Una situazione mai vista prima e che aveva disarmato nell'animo tutti i presenti allo stadio: la costante pioggia, caduta per tutto il giorno aveva oramai spinto a pensare ad un rinvio obbligatorio e invece la partita non solo si è potuta iniziare ma anche portare a termine senza più alcun contrattempo legato alle righe del campo. Merito della geniale intuizione degli addetti che hanno studiato e trovato la soluzione vincente che ha permesso che si svolgesse l'incontro regolarmente: dalle immagini si vedono chiaramente alcuni cartoni di latte intero che viene aggiunto all'impasto di gesso che diventa a suo modo "miracoloso" aderendo e restando sul terreno di gioco stracolmo di acqua e fango.

La tecnica del latte: "Utilizzata spesso in Inghilterra nella Premier League"

Non è stata una idea nata dal nulla, anzi, perché proprio la squadra di casa, l'Oliveirense ha spiegato che non è una novità assoluta: ha spiegato di aver fatto ricorso a questo metodo perché "il lattosio e il grasso non si decompongono nell'acqua", una scelta che è stata già utilizzata, con risultati positivi, anche in passato. "È una tecnica usata anche in Premier League, in Inghilterra. Si usa latte intero, perché il lattosio e i grassi non si sciolgono in acqua, e si lascia una gomma che rende visibile la linea", ha spiegato dopo la partita il club che è riuscito a risolvere una situazione che appariva oramai irreparabile.